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2026年世界盃季軍戰將於台灣時間週日（19日）在邁阿密登場，由四強賽落敗的法國對決英格蘭。然而，法國媒體爆料，有球員早已想去度假，對於這場「第三名之爭」沒有動力。美國媒體也砲轟FIFA，認為應該取消這場賽事，痛批此舉是脫褲子放屁，除了「斂財」沒有任何意義。據法國體育權威媒體《隊報》報導，法國隊在準決賽以0比2遭西班牙橫掃後，全隊士氣跌至谷底，對即將到來的季軍戰完全缺乏動力。報導指出，法國隊將前往邁阿密備戰，但這座充滿陽光、海灘與棕櫚樹的度假勝地，此刻卻讓球員們避之唯恐不及。「你覺得他們想踢這場比賽嗎？」一位法國隊內部人士直言：「當然不想。他們為不得不踢這場比賽感到噁心，這支球隊是來贏得冠軍的。」陣中頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在敗給西班牙後，公開談到需要「抬起頭、去度假，然後開始新篇章」，這番話真實反映了全隊的心聲。據悉，許多法國球員甚至已經計畫好，比賽結束後不回巴黎，直接從邁阿密飛往各自的度假地。教練德尚（Didier Deschamps）面臨極大的重新動員挑戰，預計將大幅輪換先發陣容。這場「失意者之戰」不僅球員不想踢，也引發了美國體育界的不解與批評。美國資深體育記者史密斯（Brian T. Smith）撰文痛批，季軍戰根本是FIFA為了斂財而設立的「侮辱性安排」。史密斯在評論中寫道：「恭喜英格蘭又功虧一簣。現在，你們還得去踢一場徹底毫無意義、根本沒人想參加的季軍戰，去爭奪一個『參與獎盃』。」史密斯指出，美國的職業運動文化（如NFL、NBA、MLB）根本不搞這套：「你要麼贏下分區冠軍晉級超級盃，要麼就回家。美國沒有時間浪費在爭奪第三名的失敗者身上。」他認為，在球員面臨嚴重過勞的賽程下，FIFA為了多一場轉播權利金與廣告收入，強迫球員參加這場比賽，簡直是對世界頂尖運動員的侮辱。面對外界的爭議，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）的發言也流露無奈：「這些英格蘭球員，沒有一個人想踢這場比賽；法國球員同樣沒人想踢。我們想踢的是決賽，大家參賽都是為了贏得世界盃，但現實就是如此。我們的恢復時間還比對方少一天，不過，我們當然會以職業態度完成這場比賽。」