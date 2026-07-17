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▲頻道「蔡阿嘎543」上一次更新上片已是7天前。（圖／蔡阿嘎YT）

百萬網紅蔡阿嘎才因日本畫家事件被炎上，沒想到老婆二伯的品牌「HAHABABY」也捲入抄襲爭議，夫妻倆不僅停更社群、Podcast，連新片也未上架，而原定昨晚的「哈哈直播」也突然缺席，兩人神隱多日，再度引發網友熱議，紛紛表示：「阿嘎543沒有更新…嚇爛」、「平常平日六點發片的阿嘎，今天沒有任何一個頻道有發影片，準備退休了嗎？」蔡阿嘎與二伯神隱多日，不僅社群平台全面噤聲，定期上線的影片「蔡阿嘎543」也沒有更新，上一次上片已是7天前。此外，HAHABABY先前公布的日程中，原定昨晚將進行「哈哈直播」，夫妻倆也臨時缺席，動向再度引發外界關注。蔡阿嘎遇到爭議時向來直球對決，透過影片表達立場，罕見神隱也讓粉絲嚇傻：「阿嘎543沒有更新…嚇爛」、「沒有出片就沒有倒讚，就沒有觀看數下降」、「現主時平常平日六點發片的阿嘎，今天沒有任何一個頻道有發影片，準備退休了嗎？」、「現在上片可能會有惡意檢舉、倒讚等影響頻道流量的因素」、「我猜可能在準備影片反擊酸民。」事實上，HAHABABY捲入抄襲爭議後，第一時間二伯雖出面否認，強調商品從發想到完成的過程都是出於自家團隊，但大批網友仍不買單，後續又被翻出HAHABABY商品與日本、韓國等其他品牌相似，導致風波越燒越大，目前HAHABABY團隊及二伯皆未再發聲。