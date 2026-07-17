我是廣告 請繼續往下閱讀

尿垢蓄積嚴重泌尿道感染 醫：包皮反覆發炎「摸起來像鱷魚皮」

包皮像水球鼓起才能尿出來 醫：已經很嚴重

一名國小6年級的男童因為反覆泌尿道感染就醫，每次排尿時，都會出現無法順暢排出，反而是包皮撐得像「水球」一般鼓起，才會緩慢流出，長期堆積尿液及尿垢也導致嚴重發炎，硬化的觸感如同「鱷魚皮」般。經治療、手術後狀況減緩。收治個案的顧家醫療總院長顧芳瑜提到，包莖依嚴重程度可分為五級，男童屬於最嚴重的第五級，醫學上又稱為「小孔包莖」。這類患者的包皮開口極度狹窄，通常僅有針孔般大小；由於男童從小就未能將包皮下推清潔，每次排尿時尿液無法直接排出，只能先在包皮內腔蓄積，將包皮撐成一顆「小水球」後，才能產生足夠壓力讓尿液從小孔慢慢擠出。顧芳瑜認為，長久下來，會導致未排乾淨的殘留尿液與尿垢積聚在包皮內，引發嚴重發炎與泌尿道感染。醫師說，也因為包皮長期反覆發炎，幾乎失去彈性，摸起來會如同鱷魚皮般粗硬。不過，個案的局部發炎較為嚴重，需經由藥物治療控制，減輕發炎反應後，才可進行手術。顧芳瑜提醒，小男生有包莖情況相當常見，建議家長在日常照護上應多加留意孩子的清潔狀況。若發現包皮較緊、不易推下清潔，可先帶孩子至泌尿科諮詢，由醫師評估開立專用藥膏輔助軟化，通常就能大幅改善清潔難度。一旦觀察到孩子排尿時出現「包皮像水球一樣鼓起」，才尿出來的現象，顧芳瑜說，這也代表包莖狀況已經相當嚴重，應盡早尋求專業醫師處理，避免引發反覆泌尿道感染。