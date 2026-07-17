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日本北海道富良野地區16日發生平交道事故！一輛載有5名中國籍遊客的租賃轎車，因故受困JR富良野線平交道上，隨後與一列普通列車相撞，車上5人全數受傷送醫。所幸傷者意識清楚，均無生命危險；列車上的乘客與工作人員則無人受傷。綜合日本媒體報導，事故發生於16日下午5時30分左右，地點位在北海道上富良野町、JR富良野線上富良野站與美馬牛站之間的一處平交道。警方接獲目擊者報案，指一列普通列車與一輛白色廂型車發生碰撞。初步調查顯示，事發時廂型車停在平交道內，隨後遭駛來的列車撞上。肇事車輛為出租汽車，車內共有5名中國籍旅客，包括2名男性與3名女性，年齡介於10多歲至50多歲，彼此為一家4口及1名友人。5人事故後均被送往醫院治療，傷勢被認定為輕傷，意識清楚且沒有生命危險。遭撞列車為兩節車廂編組，所幸，這起撞擊並未造成列車上的旅客及乘務人員受傷。但這起事故造成JR富良野線部分路段停駛超過3小時，4班普通列車取消，約300名旅客行程受到影響。目前警方正調查車輛為何停留在平交道內，包括駕駛是否誤闖、受困，或對日本平交道通行規則不熟悉，以釐清事故確切原因。