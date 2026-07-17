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▲二伯品牌「HAHABABY」爆抄襲爭議，多個產品都遭控跟其他品牌非常相似。（圖／翻攝自IG@hahababyselect）

百萬YTR蔡阿嘎的老婆二伯，近日因自營母嬰服飾品牌HAHABABY捲入抄襲爭議，而導致形象暴跌。不過有網友翻出，夫妻倆在1個月前曾一起在Podcast上請到命理師「簡少年」算命，二伯公開給簡少年品牌總監個資後，對方預言在7月開始就會出事，還說要小心國外事物，像是貨款、物流等相關事情，超準預言引發熱議。二伯公開品牌總監個資給簡少年後，對方預言可能會在8月左右出事，「可能會有一些文件的問題、合約的問題。」不過簡少年也表示跟這位品牌總監工作蠻不錯，話鋒一轉直言：「但要小心一些國外的事情，因為跟遠方的事情、遠方的錢，比較會有一些周轉的事情。所以如果你們有一些跟貨款、跟物流、周轉有關的，很容易出事喔！」並提醒二伯8月多要多注意這方面，但又突然說：「應該7月就開始囉，搞不好不用到8月。」簡少年的精準預言，也讓許多網友都嚇到直呼：「ㄟ⋯⋯真的出事了，太準了，上個月還覺得怎麼可能」、「好可怕，好準！當初就擔心太準而留言，現在沒想到全部應驗」、「這集越聽越毋湯！」、「這次事件，讓簡少年的含金量大幅上升。」