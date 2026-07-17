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中聯油脂致癌油案延燒，民進黨發言人吳崢在NOWNEWS節目《鄉民大學問》中與媒體人黃揚明激辯，一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，引發外界討論。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（17）日受訪時強調，這是中央地方必須要一起協助的事，「我們本來就該嚴肅以對」。沈伯洋上午赴西湖市場拜票，他受訪時表示，人民對此事關心是非常真切的，因此不管是地方的食安會報、地方稽查，以及中央資訊彙整、中央一些資訊公布，本來就應該要盡速。他強調，對他來講，這是中央地方必須要一起協助的事，「我們本來就該嚴肅以對」。黃揚明昨在「鄉民大學問」中，為了中聯油脂致癌油案，與吳崢展開激烈辯論，黃直言，「2014年有沒有出來反頂新？現在對這些廠商怎麼樣態度，你好好把洪堯昆這些人狠狠大罵一遍啊！你民進黨有出來滅嗎？」吳崢回應，「你大聲什麼？我當然反啊，洪堯昆什麼東西」；黃揚明接著質問，「我是受害者，我不能大小聲啊，我不知道我會吃到啊」，吳崢回答，「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？現在有問題就來處理啊」；相關影片在網路上熱議。