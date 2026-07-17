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2026美加墨世界盃4強戰話題持續延燒，阿根廷以2：1逆轉英格蘭，不只成功闖進決賽，也在美國轉播市場寫下歷史。根據外媒報導，這場由FOX轉播的世足4強大戰，平均吸引1506.3萬名觀眾收看，成為美國史上收視最高的男子世界盃英語轉播4強賽事。FOX Sports本週接連刷新世界盃轉播紀錄。西班牙對法國的4強戰，才剛以平均1146.2萬名觀眾，創下美國男子世界盃英語轉播4強賽新高，沒想到紀錄只維持一天，就被阿根廷與英格蘭之戰超越。阿根廷對英格蘭此役平均收視達1506.3萬人，正式成為美國英語電視史上收視最高的男子世界盃4強戰。這場比賽也成為FOX史上收視最高的週三下午節目，足見阿根廷、英格蘭兩大豪門對決，加上梅西（Lionel Messi）話題效應，讓美國觀眾也徹底被世界盃點燃。這場比賽收視最高潮，出現在美東時間下午4點45分至5點，也就是比賽最後階段。當時全美收視峰值衝上2217.7萬人，正好見證阿根廷從落後到逆轉的瘋狂劇本。英格蘭原本在第55分鐘由戈登（Anthony Gordon）破門，靠著摩根・羅傑斯（Morgan Rogers）助攻取得1：0領先，看似距離決賽只差一步。但阿根廷沒有放棄，第87分鐘由恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）追平比分，4分鐘後，梅西送出關鍵傳球，勞塔羅・馬丁內斯（Lautaro Martinez）完成致勝進球，幫助阿根廷以2：1逆轉勝出。這場阿根廷對英格蘭的4強戰，也比2022年卡達世界盃FOX轉播4強賽平均收視高出131%。2022年世界盃4強賽在FOX平均吸引653.1萬人收看，當年法國對摩洛哥一戰曾以659.5萬人，寫下美國男子世界盃英語轉播4強賽紀錄。不過這項紀錄在本週被連續打破。先是西班牙與法國之戰突破1100萬人，隔天阿根廷與英格蘭之戰再衝上1500萬人，讓2026世界盃在美國市場的熱度更加明顯。阿根廷靠著這場逆轉勝，連兩屆闖進世界盃決賽，將在冠軍戰對上西班牙，力拚完成衛冕。對英格蘭來說，這又是一場難以消化的失利，他們距離世界盃決賽只差最後幾分鐘，卻遭阿根廷連進兩球翻盤。自1966年本土世界盃奪冠後，英格蘭至今仍未再拿下世界盃冠軍。這場敗仗不只讓英格蘭球迷心碎，也在美國留下歷史級收視數字。從競技張力、球星光環到絕殺劇本，阿根廷與英格蘭這場4強戰，已成為本屆世界盃最具話題性的比賽之一。