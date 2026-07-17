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有效日期（批號）2027/05/17的 「賈以食日麻花麵」。

▲賈以食日運營公司匠日生活發布聲明，強調買到致癌油商品的消費者可退貨退款。（圖／賈以食日臉書）

致癌油風波延燒，藝人賈靜雯與弟弟賈子宸（衛斯理）創立的乾拌麵品牌「賈以食日」也中標，。消費者可憑商品、包裝或購買憑證至原通路辦理退貨，官方也承諾將持續強化食安管控。近日中聯大豆沙拉油被驗出致癌物「苯駢芘」超標，並供應給泰山、福壽及福懋等3大油脂廠，引發社會高度關注。由女星賈靜雯與弟弟衛斯理（賈子宸）共同研發經營的拌麵品牌「賈以食日」，其負責營運的匠日生活股份有限公司於昨日發表正式聲明，坦言品牌也受到這波問題油事件的波及。為保障消費者權益，「賈以食日」指出，公司已立即停止受影響批次商品出貨與販售，完成庫存封存，並通知各銷售通路辦理下架及回收作業。「賈以食日」在聲明中表示，於主管機關公布油品事件後，品牌第一時間便啟動食品安全應變機制，全面清查原料、生產批次及產品流向，這批麻花麵使用到的是「福懋油脂股份有限公司沙拉油（中聯批號：315-1150510）。」品牌也特別澄清，目前「賈以食日」官方網站上所販售的麻花麵，有效日期為 2027/01/12，並非本次公告受影響的批次，消費者可以安心選購。凡是購買到受影響批次（有效日期：2027/05/17）商品的消費者，「「賈以食日」也強調，若原購買通路無法受理，或無法確認原購買通路，消費者可透過官方提供的客服管道聯繫，將有專人協助辦理。對於這次的致癌油食安風波，品牌也致歉：「造成消費者的不安與不便，我們深表歉意。賈以食日將持續秉持公開、透明及負責任的態度，配合主管機關辦理相關作業，並持續精進原料驗收、供應商管理及食品安全追溯機制，以維護產品品質與保障消費者權益。」