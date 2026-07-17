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🟡 中山赤峰街：爸媽睡了 PamaSleepLa

▲「爸媽睡了」經典 Game Boy 掌機特寫，帶領玩家親手重溫童年最純粹的掌上遊戲回憶。（圖／翻攝自Google評論）

台北車站：BBB Retro Game Cafe' 位元跳動

▲位元跳動店面充滿復古風情，玻璃窗內擺滿老舊 CRT 電視與小學課桌椅，右側更有獨特的搖桿扭蛋機。（圖／翻攝自Google評論）

▲玩家坐在懷舊的小學課桌椅前，手握紅白機經典手把對著 SONY 映像管電視破關，瞬間重回童年精神時光屋。（圖／翻攝自Google評論）

每個七、八年級生都有過「等爸媽睡著偷偷打電動」的刺激回憶。如今長大了，台北近期悄悄掀起懷舊電玩風潮，爆紅的兩大復古電玩主題喫茶店、咖啡廳不僅提供特調飲品與輕食，更搬出紅白機、Game Boy、大型街機及絕版卡帶任人暢玩。只要200元超親民低消，就能讓人一秒穿越回80、90年代，在快打旋風與格鬥天王的開機音效中重溫童年快樂！隱身在大同區赤峰街巷弄的老公寓一角，低調的暖黃色燈光配上狹長走道，【爸媽睡了 PamaSleepLa】營造得就像小時候去朋友家作客的秘密基地。空間雖然精緻不大，卻宛如一座回憶博物館，牆上掛滿經典海報，架上則整齊排列著各大遊戲主機與絕版卡帶。光在店裡走一圈，就會讓人忍不住驚呼：「天啊！這個我以前有！」這裡的機台全都能真正操作！從最經典的應有盡有。玩家可以拿起復古手把操作，一手操作搖桿、一手按按鈕 PK 互尬；或是舉起復古遊戲槍對著大型街機螢幕瘋狂掃射殭屍，體驗刺激的槍戰射擊。格鬥天王、鐵拳、賽車等久違的經典遊戲，足以讓人放下手機專注好幾個小時。店內採親民的每人低消 200 元制，沒有固定套餐限制，依照喜好湊滿低消即可。低消需包含至少一杯飲品，提供紅茶、泰式奶茶、氣泡飲、爆米花牛奶，以及炸魚香絲、蛋捲、濃湯等輕食小點，搭配著一起享用極具學生時代去朋友家打電動的熟悉感。最有趣的是，現場還能體驗當年的「」拍下黑白像素照片，並做成獨一無二的卡帶造型鑰匙圈紀念吊飾，同樣可折抵低消金額。地址： 台北市大同區赤峰街49巷18號（近捷運中山站）電話： 0908-319-897營業時間： 12:30–20:30鄰近北車延平北路一段的【BBB Retro Game Cafe' 位元跳動懷舊電玩咖啡館】，前身是北宜公路上的熱門跑山中途站「上山跑跑」。老闆出社會有經濟能力後重拾熱愛，一頭栽進舊遊戲收藏的世界，花了多年上網及赴日補貨，外牆上甚至嵌入一台壞掉的紅白機當作神社般的特色地標。店內則特地使用小學課桌椅布置，一台台老主機與厚重的 CRT 電視擺放其上，帶出濃濃的懷舊感。除了一般紅白機與整面驚人的「遊戲手把牆」外，這裡還收藏了許多業界少見的稀有夢幻逸品。包含超酷的、以及曾在日本航空班機上使用、必須連接飛機設備才能玩的。玩家可以用 MD 主機加上超罕見轉接座在老電視上玩《泡泡龍》或格鬥遊戲，現場更展示 1979 年初代 Walkman 隨身聽、1972 年錄音機等千禧年 3C 老物，簡直是一座精神時光屋。店內消費方式為每人低消 200 元，可暢玩 90 分鐘。為了方便玩家一邊打電動一邊吃，老闆在設計菜單上非常用心，除了美式、拿鐵與各式「肥宅快樂水」外，還推出適合多人分享的爆米花、現烤酥脆的招牌「蒜甚麼厚片」與台味泡麵、牛肉麵。現場也販售部分復古主機、絕版卡帶及精美週邊，讓老玩家重溫最純粹的快樂。地址： 台北市大同區建功里延平北路一段43號（近台北車站地下街）營業時間： 週二至週五 12:00–21:00 / 週六至週日 11:00–21:00（週一公休）