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大樂透頭獎已連摃19期，今（17）日頭獎上看7億元，若1人獨得，創下第5屆2024年以來大樂透單注頭獎獎金最高紀錄。今日也將同步加開端午加碼剩下的最後6組100萬元，由於是最後一期將由所有中獎組數均分剩餘總獎金，若只有1注中，將抱走全部600萬元獎金。至於想提高中獎機會的人，台灣彩券公司也透露，大樂透中獎人逾1成採包牌法，多數包牌7個號碼、即「7連碰」，中高額頭獎或加碼100萬元獎項的機率會提高為原本的7倍。根據台彩資料統計，截至今年7月14日，大樂透自第5屆（2024年起）以來頭獎已開出56次，總中獎注數為62注，其中有9注是採用包牌方式投注而幸運中獎，占比約14.5%。至於包牌中獎的9位頭獎幸運兒中，有6位是包牌7個號碼，也就是「7連碰」，每次投注金額350元，相當於一次投注7注選號，對中高額頭獎或加碼100萬元獎項的機率會提高為原本的7倍。也就是說，今日大樂透頭獎上看7億元，若消費者包牌的7個號碼幸運對中當期頭獎的6個獎號，除了可以抱走高額頭獎獎金外，還可以抱走6注參獎，如果包牌的7個號碼同時對中6個獎號和特別號，則將一舉囊括1注頭獎和6注貳獎。此外，大樂透端午加碼「100組100萬元」活動自6月5日正式展開，截至7月14日已送出94組100萬元，其中84組為1注獨得100萬元，另外10組由2注均分，累計總中獎注數為104注，於全國16個縣市開出，而單一縣市的開出注數統計以台北市與台中市各開出20注最高；新北市開出17注居次；第三名則為開出15注的高雄市。這次端午加碼100萬元獎項的中獎彩券中，有71%為電腦選號，有19%採用包牌方式，其中又以350元的「7連碰」最多，包牌中獎的有6成都是採用此種投注方式。由於今日是「100組100萬元」加碼的最後一期，還有6組100萬元待送出，依活動辦法，最後一期將由所有中獎組數均分剩餘總獎金，因此，如當期僅開出1組，且由一注獨得，幸運兒就可一舉獲得獎金600萬元，如當期所有組別皆無人中獎，600萬元將累入次期的大樂透頭獎彩池，民眾不妨把握大樂透高額獎金及最後一期端午百萬加碼活動的雙重中獎機會，揪團集資包牌拼大獎。