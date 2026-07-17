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阿根廷在2026美加墨世界盃4強戰以2：1逆轉英格蘭，成功闖進決賽，英格蘭「足球回家」的夢想再度破碎。不過比賽後除了阿根廷最後階段連進2球的瘋狂劇本，梅西（Lionel Messi）與英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham）在上半場的一段對峙畫面，也在社群平台爆紅，梅西罕見挑眉、點頭的霸氣表情，被球迷封為本屆世界盃最經典迷因之一。這段畫面發生在比賽上半場，梅西與貝林漢姆疑似因一次未判犯規產生爭執。兩人在場上短暫交談，氣氛明顯緊繃，對峙結束前，梅西突然挑眉、噘起下唇，接著朝貝林漢姆點頭，表情看起來像是在說：「好啊，來啊。」這個動作與梅西過去給人的形象相當不同。梅西一向被視為低調、沉默、用球技說話的超級巨星，但這次面對英格蘭新世代王牌貝林漢姆，他罕見露出強烈挑釁意味的表情，也讓這段畫面迅速被球迷製作成迷因，在社群平台瘋傳。英格蘭本場原本在第55分鐘靠戈登（Anthony Gordon）破門，以1：0領先阿根廷。不過總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）隨後選擇提前轉守，英格蘭一路退到後場死守，反而讓阿根廷掌握比賽節奏。阿根廷在最後階段展開反撲，第85分鐘梅西在右路持球吸引英格蘭防守注意，隨後傳給禁區弧頂的恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez），由恩佐遠射破門追平比分。第90+2分鐘，梅西再送出精準右腳傳中，幫助勞塔羅・馬丁內斯（Lautaro Martinez）攻進致勝球，阿根廷最終以2：1逆轉英格蘭。從上半場對貝林漢姆的挑眉點頭，到下半場用2次助攻主宰戰局，梅西這場比賽不只讓阿根廷重返決賽，也讓那個「來啊」表情成為英格蘭球迷最痛的回憶。賽後，貝林漢姆也被問到與梅西的對峙畫面。他表示，雙方其實是在討論一次犯規判決，並沒有太嚴重的衝突。他說，自己認為先前有一次犯規沒吹，而梅西則反問：「那我被犯規那次呢？」貝林漢姆則回應，梅西夠強壯，應該可以承受那樣的對抗。貝林漢姆強調，這段互動沒有惡意，也知道外界一定會放大解讀。他也在賽後稱讚梅西，表示能與梅西交手是一種榮幸，雖然自己站在輸球的一方非常痛苦，但能與史上最偉大球員之一對決，仍是特別經驗。