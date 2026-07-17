2026年FIFA世界盃在迎來終極決賽前，將於台灣時間7月19日凌晨開打被FIFA官方全新定義為「銅牌決戰（Bronze Final）」的季軍爭奪戰！由總教練湯瑪斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的「三獅軍團」英格蘭隊，將在佛羅里達州邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium），正面對決由迪迪埃·德尚（Didier Deschamps）領軍的「高盧雄雞」法國隊。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場季軍戰雙方的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/19法國VS英格蘭基本資訊
📍2026世界盃8強、4強淘汰賽賽事結果
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍法國VS英格蘭戰力焦點分析
📍法國VS英格蘭預計先發名單與傷兵名單
📍法國VS英格蘭之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃季軍戰和冠軍戰賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/19法國VS英格蘭基本資訊
▪️對戰組合：法國 vs 英格蘭（2026世界盃季軍淘汰賽）
▪️比賽時間：台灣時間2026年7月19日 凌晨5點（美東時間7月18日 下午5點）
▪️比賽地點：美國佛羅里達州邁阿密 硬石體育場
▪️轉播資訊：FOX、FOX One、BBC One、ITV
2026世界盃8強、4強淘汰賽賽事結果
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
歷史對戰紀錄： 兩隊在國際A級賽事歷史上交手過32次，英格蘭以17勝5和10敗佔據上風。然而，英格蘭多數勝場集中在20世紀初期（1923年至1949年間11戰10勝）。在近代交鋒中，法國隊徹底翻盤，英格蘭在近13次對決中僅拿3勝，近9次更僅有1勝。
上一次大賽交手： 2022年卡達世界盃八強賽，法國以2-1淘汰英格蘭。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
法國（France）：2026年7月9日（八強賽）。 法國在八強賽以2：0完勝非洲大黑馬摩洛哥。隨後在四強賽0：2不敵西班牙。
英格蘭（England）：2026年7月11日（八強賽）。 英格蘭在八強賽以2：1力克北歐黑馬挪威。隨後在四強賽遭遇逆轉，1：2遺憾負於衛冕軍阿根廷。
小組賽與淘汰賽表現回顧
法國：防守穩健但戰術使用耐人尋味
法國隊本屆世界盃走得相對平穩，淘汰賽階段接連零封瑞典（3：0）、巴拉圭（1：0）與摩洛哥（2：0），展現了極高的防守素養。然而在四強賽面對西班牙時，主教練德尚過於保守的戰術導致進攻端全面啞火（預期進球值低至0.31），最終0：2完敗。這場季軍戰也將是傳奇教頭德尚執掌法國隊的生涯告別之秀。
英格蘭：進攻流暢但關鍵時刻習慣性疲軟
英格蘭本屆淘汰賽進攻端多點開花，32強2：1淘汰剛果民主共和國、16強3：2力克地主墨西哥、8強2：1擊敗挪威。四強戰面對阿根廷，英格蘭靠著安東尼·高登（Anthony Gordon）率先破門，卻在領先後變陣保守，遭梅西送出2次助攻以1：2遭到逆轉。這也是英格蘭在21世紀第二度在世界盃四強賽領先卻遭逆轉（2018年亦同），圖赫爾的合約延展合理性也因此在國內引發大量質疑。
法國VS英格蘭戰力焦點分析
法國：中後衛核心動刀報銷，進攻端全力助姆巴佩爭金靴
法國隊遭遇嚴重打擊，兵工廠頂級中衛威廉·薩利巴（William Saliba）在四強賽遭遇嚴重的背傷復發，官方確認將接受手術並提前退出世界盃，此役預計由水晶宮防守悍將馬克森斯·拉克魯瓦（Maxence Lacroix）頂替首發。為了在告別戰中挽回尊嚴，法國預計會適度變陣，並全力為核心基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）製造機會。
英格蘭：老將的世界盃謝幕演出，圖赫爾啟動大輪換
英格蘭主力右後衛里斯·詹姆斯（Reece James）在四強戰中肌肉受傷缺陣。由於季軍戰常被稱為「沒人想踢的比賽」，總教練圖赫爾已明確表示將進行大規模輪換，迪恩·亨德森（Dean Henderson）等替補球員預計迎來先發。這場比賽極有可能是哈里·凱恩（Harry Kane）、約翰·斯通斯（John Stones）、丹·伯恩（Dan Burn）等老將的世界盃生涯最後一舞。此外，中場核心裘德·貝林漢（Jude Bellingham）因在四強賽後拍打阿根廷球員頭部，目前正正面臨潛在的禁賽調查風波。
焦點球星解讀與金靴獎爭奪
⚽姆巴佩（Kylian Mbappé，法國）： 法國隊隊長。目前他以8個進球在金靴獎射手榜上與梅西並列第一（但因助攻數落後1次暫居第二）。這場比賽對姆巴佩而言是蟬聯世界盃金靴獎的黃金機會，戰意毋庸置疑。
⚽凱恩（Harry Kane，英格蘭）＆ 裘德·貝林漢（Jude Bellingham）： 兩人目前皆攻入6個進球，距離榜首的姆巴佩與梅西僅差2球。兩人在比賽後段若能替補登場或首發建功，仍有一線機會衝擊本屆金靴。
法國VS英格蘭預計先發名單
法國VS英格蘭之戰亮點與結果預測
預測比分：法國 2-1 英格蘭（法國奪得銅牌，英格蘭收下第四名）
專家分析預測：兩隊過去在世界盃兩次季軍戰中均以失敗告終（英格蘭在1990年與2018年皆輸球屈居第四；法國則是3戰2勝）。法國防線雖然缺少了薩利巴，但整體輪換陣容的默契與歐陸豪門經驗仍略高一檔。更關鍵的是，法國擁有比英格蘭多出一天的歇息與心理恢復時間，且姆巴佩爭奪金靴的個人動機將成為場上的勝負手。預期這將是一場進攻節奏開放的對決，最終法國憑藉前場天賦一球小勝，拿下銅牌。
2026世界盃法國國家隊球員名單
2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
2026世界盃季軍戰和冠軍戰賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃7/19法國VS英格蘭基本資訊
📍2026世界盃8強、4強淘汰賽賽事結果
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍法國VS英格蘭戰力焦點分析
📍法國VS英格蘭預計先發名單與傷兵名單
📍法國VS英格蘭之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃季軍戰和冠軍戰賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
▪️對戰組合：法國 vs 英格蘭（2026世界盃季軍淘汰賽）
▪️比賽時間：台灣時間2026年7月19日 凌晨5點（美東時間7月18日 下午5點）
▪️比賽地點：美國佛羅里達州邁阿密 硬石體育場
▪️轉播資訊：FOX、FOX One、BBC One、ITV
2026世界盃8強、4強淘汰賽賽事結果
|賽事階段
|比賽日期 (台灣時間)
|對戰組合
|最終比數
|晉級球隊
|備註
|8強賽
|2026年7月10日
|法國 🇫🇷 vs 摩洛哥 🇲🇦
|2 - 0
|法國 🇫🇷
|於常規時間分出勝負
|8強賽
|2026年7月11日
|西班牙 🇪🇸 vs 比利時 🇧🇪
|2 - 1
|西班牙 🇪🇸
|於常規時間分出勝負
|8強賽
|2026年7月12日
|挪威 🇳🇴 vs 英格蘭
|1 - 2
|英格蘭
|進入延長賽 (AET)
|8強賽
|2026年7月12日
|阿根廷 🇦🇷 vs 瑞士 🇨🇭
|3 - 1
|阿根廷 🇦🇷
|進入延長賽 (AET)
|4強賽
|2026年7月15日
|法國 🇫🇷 vs 西班牙 🇪🇸
|0 - 2
|西班牙 🇪🇸
|西班牙晉級冠軍戰
|4強賽
|2026年7月16日
|英格蘭 vs 阿根廷 🇦🇷
|1 - 2
|阿根廷 🇦🇷
|阿根廷晉級冠軍戰
歷史對戰紀錄： 兩隊在國際A級賽事歷史上交手過32次，英格蘭以17勝5和10敗佔據上風。然而，英格蘭多數勝場集中在20世紀初期（1923年至1949年間11戰10勝）。在近代交鋒中，法國隊徹底翻盤，英格蘭在近13次對決中僅拿3勝，近9次更僅有1勝。
上一次大賽交手： 2022年卡達世界盃八強賽，法國以2-1淘汰英格蘭。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
法國（France）：2026年7月9日（八強賽）。 法國在八強賽以2：0完勝非洲大黑馬摩洛哥。隨後在四強賽0：2不敵西班牙。
英格蘭（England）：2026年7月11日（八強賽）。 英格蘭在八強賽以2：1力克北歐黑馬挪威。隨後在四強賽遭遇逆轉，1：2遺憾負於衛冕軍阿根廷。
小組賽與淘汰賽表現回顧
法國：防守穩健但戰術使用耐人尋味
法國隊本屆世界盃走得相對平穩，淘汰賽階段接連零封瑞典（3：0）、巴拉圭（1：0）與摩洛哥（2：0），展現了極高的防守素養。然而在四強賽面對西班牙時，主教練德尚過於保守的戰術導致進攻端全面啞火（預期進球值低至0.31），最終0：2完敗。這場季軍戰也將是傳奇教頭德尚執掌法國隊的生涯告別之秀。
英格蘭：進攻流暢但關鍵時刻習慣性疲軟
英格蘭本屆淘汰賽進攻端多點開花，32強2：1淘汰剛果民主共和國、16強3：2力克地主墨西哥、8強2：1擊敗挪威。四強戰面對阿根廷，英格蘭靠著安東尼·高登（Anthony Gordon）率先破門，卻在領先後變陣保守，遭梅西送出2次助攻以1：2遭到逆轉。這也是英格蘭在21世紀第二度在世界盃四強賽領先卻遭逆轉（2018年亦同），圖赫爾的合約延展合理性也因此在國內引發大量質疑。
法國VS英格蘭戰力焦點分析
法國：中後衛核心動刀報銷，進攻端全力助姆巴佩爭金靴
法國隊遭遇嚴重打擊，兵工廠頂級中衛威廉·薩利巴（William Saliba）在四強賽遭遇嚴重的背傷復發，官方確認將接受手術並提前退出世界盃，此役預計由水晶宮防守悍將馬克森斯·拉克魯瓦（Maxence Lacroix）頂替首發。為了在告別戰中挽回尊嚴，法國預計會適度變陣，並全力為核心基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）製造機會。
英格蘭：老將的世界盃謝幕演出，圖赫爾啟動大輪換
英格蘭主力右後衛里斯·詹姆斯（Reece James）在四強戰中肌肉受傷缺陣。由於季軍戰常被稱為「沒人想踢的比賽」，總教練圖赫爾已明確表示將進行大規模輪換，迪恩·亨德森（Dean Henderson）等替補球員預計迎來先發。這場比賽極有可能是哈里·凱恩（Harry Kane）、約翰·斯通斯（John Stones）、丹·伯恩（Dan Burn）等老將的世界盃生涯最後一舞。此外，中場核心裘德·貝林漢（Jude Bellingham）因在四強賽後拍打阿根廷球員頭部，目前正正面臨潛在的禁賽調查風波。
⚽姆巴佩（Kylian Mbappé，法國）： 法國隊隊長。目前他以8個進球在金靴獎射手榜上與梅西並列第一（但因助攻數落後1次暫居第二）。這場比賽對姆巴佩而言是蟬聯世界盃金靴獎的黃金機會，戰意毋庸置疑。
⚽凱恩（Harry Kane，英格蘭）＆ 裘德·貝林漢（Jude Bellingham）： 兩人目前皆攻入6個進球，距離榜首的姆巴佩與梅西僅差2球。兩人在比賽後段若能替補登場或首發建功，仍有一線機會衝擊本屆金靴。
|位置
|🇫🇷 法國預計先發（4-2-3-1）
|🏴 英格蘭預計先發（4-2-3-1）
|門將
|麥克·邁尼昂（Mike Maignan）
|喬丹·皮克福德（Jordan Pickford）
|後衛
|
儒勒·孔德（Jules Koundé）
易卜拉欣·科納特（Ibrahima Konaté）
馬克森斯·拉克魯瓦（Maxence Lacroix）
特奧·埃爾南德斯（Theo François Hernández）
|
傑登·斯彭斯（Djed Spence）
埃茲里·孔薩（Ezri Konsa）
馬克·格希（Marc Guéhi）
尼科·奧萊利（Nico O'Reilly）
|中場
|
馬奴·科內（Manu Koné）
瓦倫·扎伊爾-埃梅里（Warren Zaïre-Emery）
拉揚·切爾基（Rayan Cherki）
麥可·奧利斯（Michael Olise）
德西雷·杜埃（Désiré Doué）
|
德克蘭·賴斯（Declan Rice）
艾略特·安德森（Elliot Anderson）
摩根·羅傑斯（Morgan Rogers）
裘德·貝林漢（Jude Bellingham）
安東尼·高登（Anthony Gordon）
|前鋒
|基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）
|哈里·凱恩（Harry Kane）
預測比分：法國 2-1 英格蘭（法國奪得銅牌，英格蘭收下第四名）
專家分析預測：兩隊過去在世界盃兩次季軍戰中均以失敗告終（英格蘭在1990年與2018年皆輸球屈居第四；法國則是3戰2勝）。法國防線雖然缺少了薩利巴，但整體輪換陣容的默契與歐陸豪門經驗仍略高一檔。更關鍵的是，法國擁有比英格蘭多出一天的歇息與心理恢復時間，且姆巴佩爭奪金靴的個人動機將成為場上的勝負手。預期這將是一場進攻節奏開放的對決，最終法國憑藉前場天賦一球小勝，拿下銅牌。
2026世界盃法國國家隊球員名單
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|布萊斯·桑巴
|Brice Samba
|朗斯
|32
|門將
|16
|麥克·邁尼昂
|Mike Maignan
|AC米蘭
|31
|門將
|23
|羅賓·里塞爾
|Robin Risser
|史特拉斯堡
|21
|後衛
|2
|馬洛·古斯托
|Malo Gusto
|切爾西
|23
|後衛
|3
|盧卡斯·迪尼
|Lucas Digne
|阿斯頓維拉
|32
|後衛
|4
|達約特·烏帕梅卡諾
|Dayot Upamecano
|拜仁慕尼黑
|27
|後衛
|5
|儒勒·孔德
|Jules Koundé
|巴塞隆納
|27
|後衛
|15
|易卜拉欣·科納特
|Ibrahima Konaté
|利物浦
|27
|後衛
|17
|威廉·薩利巴
|William Saliba
|兵工廠
|25
|後衛
|19
|特奧·埃爾南德斯
|Theo Hernández
|AC米蘭
|28
|後衛
|21
|盧卡斯·埃爾南德斯
|Lucas Hernández
|巴黎聖日耳曼
|30
|後衛
|26
|馬克森斯·拉克魯瓦
|Maxence Lacroix
|水晶宮
|26
|中場
|6
|馬奴·科內
|Manu Koné
|羅馬
|25
|中場
|8
|奧雷利安·楚阿梅尼
|Aurélien Tchouaméni
|皇家馬德里
|26
|中場
|11
|麥可·奧利斯
|Michael Olise
|拜仁慕尼黑
|24
|中場
|13
|恩戈洛·坎特
|N'Golo Kanté
|吉達聯合
|35
|中場
|14
|阿德里安·拉比奧
|Adrien Rabiot
|自由球員
|31
|中場
|18
|瓦倫·扎伊爾-埃梅里
|Warren Zaïre-Emery
|巴黎聖日耳曼
|20
|中場
|24
|拉揚·切爾基
|Rayan Cherki
|里昂
|22
|中場
|25
|馬格尼斯·阿利烏什
|Maghnes Akliouche
|摩納哥
|24
|前鋒
|7
|奧斯曼·登貝萊
|Ousmane Dembélé
|巴黎聖日耳曼
|29
|前鋒
|9
|馬庫斯·圖拉姆
|Marcus Thuram
|國際米蘭
|28
|前鋒
|10
|基利安·姆巴佩
|Kylian Mbappé
|皇家馬德里
|27
|前鋒
|12
|布萊德利·巴爾科拉
|Bradley Barcola
|巴黎聖日耳曼
|23
|前鋒
|20
|德西雷·杜埃
|Désiré Doué
|巴黎聖日耳曼
|21
|前鋒
|22
|讓-菲利普·馬特塔
|Jean-Philippe Mateta
|水晶宮
|29
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|喬丹·皮克福德
|Jordan Pickford
|艾佛頓
|32
|門將
|13
|迪恩·亨德森
|Dean Henderson
|水晶宮
|29
|門將
|23
|詹姆斯·特拉福德
|James Trafford
|班利
|23
|後衛
|2
|埃茲里·孔薩
|Ezri Konsa
|阿斯頓維拉
|28
|後衛
|3
|尼科·奧萊利
|Nico O'Reilly
|曼城
|21
|後衛
|5
|約翰·斯通斯
|John Stones
|曼城
|32
|後衛
|6
|馬克·格希
|Marc Guéhi
|水晶宮
|26
|後衛
|12
|崔佛·查洛巴
|Trevoh Chalobah
|水晶宮
|27
|後衛
|15
|丹·伯恩
|Dan Burn
|紐卡索聯
|34
|後衛
|24
|里斯·詹姆斯
|Reece James
|切爾西
|26
|後衛
|25
|傑登·斯彭斯
|Djed Spence
|熱刺
|25
|後衛
|26
|賈雷爾·寬薩
|Jarell Quansah
|利物浦
|23
|中場
|4
|德克蘭·賴斯
|Declan Rice
|兵工廠
|27
|中場
|8
|艾略特·安德森
|Elliot Anderson
|諾丁漢森林
|23
|中場
|10
|裘德·貝林漢
|Jude Bellingham
|皇家馬德里
|23
|中場
|14
|喬丹·亨德森
|Jordan Henderson
|阿賈克斯
|36
|中場
|16
|科比·梅努
|Kobbie Mainoo
|曼聯
|21
|中場
|21
|埃伯雷基·艾澤
|Eberechi Eze
|水晶宮
|28
|前鋒
|7
|布卡約·薩卡
|Bukayo Saka
|兵工廠
|24
|前鋒
|9
|哈里·凱恩
|Harry Kane
|拜仁慕尼黑
|32
|前鋒
|11
|馬庫斯·拉什福德
|Marcus Rashford
|曼聯
|28
|前鋒
|17
|摩根·羅傑斯
|Morgan Rogers
|阿斯頓維拉
|23
|前鋒
|18
|安東尼·高登
|Anthony Gordon
|紐卡索聯
|25
|前鋒
|19
|奧利·瓦特金斯
|Ollie Watkins
|阿斯頓維拉
|30
|前鋒
|20
|諾尼·馬杜埃凱
|Noni Madueke
|切爾西
|24
|前鋒
|22
|伊萬·托尼
|Ivan Toney
|自由球員
|30
|賽事階段
|對戰組合
|比賽時間（台灣時間）
|地點與金牌金牌Metadata
|季軍銅牌戰
|法國 vs 英格蘭
|2026年7月19日 05:00
|本場決戰（邁阿密硬石體育場開打）
|冠軍決賽
|西班牙 vs 阿根廷
|2026年7月20日 03:00
|2026世界盃終極決賽（紐約大都會體育場）
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|轉播場次
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|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
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|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
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