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▲世界盃進入到收尾階段，剩下兩場賽事，季軍戰由法國VS英格蘭，冠軍戰西班牙VS阿根廷。（圖／翻攝自FIFA World Cup X）

2026世界盃7/19法國VS英格蘭基本資訊

2026世界盃8強、4強淘汰賽賽事結果

賽事階段 比賽日期 (台灣時間) 對戰組合 最終比數 晉級球隊 備註 8強賽 2026年7月10日 法國 🇫🇷 vs 摩洛哥 🇲🇦 2 - 0 法國 🇫🇷 於常規時間分出勝負 8強賽 2026年7月11日 西班牙 🇪🇸 vs 比利時 🇧🇪 2 - 1 西班牙 🇪🇸 於常規時間分出勝負 8強賽 2026年7月12日 挪威 🇳🇴 vs 英格蘭 1 - 2 英格蘭 進入延長賽 (AET) 8強賽 2026年7月12日 阿根廷 🇦🇷 vs 瑞士 🇨🇭 3 - 1 阿根廷 🇦🇷 進入延長賽 (AET) 4強賽 2026年7月15日 法國 🇫🇷 vs 西班牙 🇪🇸 0 - 2 西班牙 🇪🇸 西班牙晉級冠軍戰 4強賽 2026年7月16日 英格蘭 vs 阿根廷 🇦🇷 1 - 2 阿根廷 🇦🇷 阿根廷晉級冠軍戰 ▲世界盃季軍戰和冠軍戰對戰組合。（圖／翻攝自FIFA World Cup X）



兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

兩隊上一次在世界盃贏球是何時？

法國VS英格蘭戰力焦點分析

法國VS英格蘭預計先發名單

位置 🇫🇷 法國預計先發（4-2-3-1） 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 英格蘭預計先發（4-2-3-1） 門將 麥克·邁尼昂（Mike Maignan） 喬丹·皮克福德（Jordan Pickford） 後衛 儒勒·孔德（Jules Koundé） 易卜拉欣·科納特（Ibrahima Konaté） 馬克森斯·拉克魯瓦（Maxence Lacroix） 特奧·埃爾南德斯（Theo François Hernández） 傑登·斯彭斯（Djed Spence） 埃茲里·孔薩（Ezri Konsa） 馬克·格希（Marc Guéhi） 尼科·奧萊利（Nico O'Reilly） 中場 馬奴·科內（Manu Koné） 瓦倫·扎伊爾-埃梅里（Warren Zaïre-Emery） 拉揚·切爾基（Rayan Cherki） 麥可·奧利斯（Michael Olise） 德西雷·杜埃（Désiré Doué） 德克蘭·賴斯（Declan Rice） 艾略特·安德森（Elliot Anderson） 摩根·羅傑斯（Morgan Rogers） 裘德·貝林漢（Jude Bellingham） 安東尼·高登（Anthony Gordon） 前鋒 基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé） 哈里·凱恩（Harry Kane）

法國VS英格蘭之戰亮點與結果預測

預測比分：法國 2-1 英格蘭

2026世界盃法國國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 布萊斯·桑巴 Brice Samba 朗斯 32 門將 16 麥克·邁尼昂 Mike Maignan AC米蘭 31 門將 23 羅賓·里塞爾 Robin Risser 史特拉斯堡 21 後衛 2 馬洛·古斯托 Malo Gusto 切爾西 23 後衛 3 盧卡斯·迪尼 Lucas Digne 阿斯頓維拉 32 後衛 4 達約特·烏帕梅卡諾 Dayot Upamecano 拜仁慕尼黑 27 後衛 5 儒勒·孔德 Jules Koundé 巴塞隆納 27 後衛 15 易卜拉欣·科納特 Ibrahima Konaté 利物浦 27 後衛 17 威廉·薩利巴 William Saliba 兵工廠 25 後衛 19 特奧·埃爾南德斯 Theo Hernández AC米蘭 28 後衛 21 盧卡斯·埃爾南德斯 Lucas Hernández 巴黎聖日耳曼 30 後衛 26 馬克森斯·拉克魯瓦 Maxence Lacroix 水晶宮 26 中場 6 馬奴·科內 Manu Koné 羅馬 25 中場 8 奧雷利安·楚阿梅尼 Aurélien Tchouaméni 皇家馬德里 26 中場 11 麥可·奧利斯 Michael Olise 拜仁慕尼黑 24 中場 13 恩戈洛·坎特 N'Golo Kanté 吉達聯合 35 中場 14 阿德里安·拉比奧 Adrien Rabiot 自由球員 31 中場 18 瓦倫·扎伊爾-埃梅里 Warren Zaïre-Emery 巴黎聖日耳曼 20 中場 24 拉揚·切爾基 Rayan Cherki 里昂 22 中場 25 馬格尼斯·阿利烏什 Maghnes Akliouche 摩納哥 24 前鋒 7 奧斯曼·登貝萊 Ousmane Dembélé 巴黎聖日耳曼 29 前鋒 9 馬庫斯·圖拉姆 Marcus Thuram 國際米蘭 28 前鋒 10 基利安·姆巴佩 Kylian Mbappé 皇家馬德里 27 前鋒 12 布萊德利·巴爾科拉 Bradley Barcola 巴黎聖日耳曼 23 前鋒 20 德西雷·杜埃 Désiré Doué 巴黎聖日耳曼 21 前鋒 22 讓-菲利普·馬特塔 Jean-Philippe Mateta 水晶宮 29

▲即將到來的世界盃季軍戰將由英格蘭對決法國。（圖／取自England X）



2026世界盃英格蘭國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 喬丹·皮克福德 Jordan Pickford 艾佛頓 32 門將 13 迪恩·亨德森 Dean Henderson 水晶宮 29 門將 23 詹姆斯·特拉福德 James Trafford 班利 23 後衛 2 埃茲里·孔薩 Ezri Konsa 阿斯頓維拉 28 後衛 3 尼科·奧萊利 Nico O'Reilly 曼城 21 後衛 5 約翰·斯通斯 John Stones 曼城 32 後衛 6 馬克·格希 Marc Guéhi 水晶宮 26 後衛 12 崔佛·查洛巴 Trevoh Chalobah 水晶宮 27 後衛 15 丹·伯恩 Dan Burn 紐卡索聯 34 後衛 24 里斯·詹姆斯 Reece James 切爾西 26 後衛 25 傑登·斯彭斯 Djed Spence 熱刺 25 後衛 26 賈雷爾·寬薩 Jarell Quansah 利物浦 23 中場 4 德克蘭·賴斯 Declan Rice 兵工廠 27 中場 8 艾略特·安德森 Elliot Anderson 諾丁漢森林 23 中場 10 裘德·貝林漢 Jude Bellingham 皇家馬德里 23 中場 14 喬丹·亨德森 Jordan Henderson 阿賈克斯 36 中場 16 科比·梅努 Kobbie Mainoo 曼聯 21 中場 21 埃伯雷基·艾澤 Eberechi Eze 水晶宮 28 前鋒 7 布卡約·薩卡 Bukayo Saka 兵工廠 24 前鋒 9 哈里·凱恩 Harry Kane 拜仁慕尼黑 32 前鋒 11 馬庫斯·拉什福德 Marcus Rashford 曼聯 28 前鋒 17 摩根·羅傑斯 Morgan Rogers 阿斯頓維拉 23 前鋒 18 安東尼·高登 Anthony Gordon 紐卡索聯 25 前鋒 19 奧利·瓦特金斯 Ollie Watkins 阿斯頓維拉 30 前鋒 20 諾尼·馬杜埃凱 Noni Madueke 切爾西 24 前鋒 22 伊萬·托尼 Ivan Toney 自由球員 30



2026世界盃季軍戰和冠軍戰賽程表

賽事階段 對戰組合 比賽時間（台灣時間） 地點與金牌金牌Metadata 季軍銅牌戰 法國 vs 英格蘭 2026年7月19日 05:00 本場決戰（邁阿密硬石體育場開打） 冠軍決賽 西班牙 vs 阿根廷 2026年7月20日 03:00 2026世界盃終極決賽（紐約大都會體育場）

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃在迎來終極決賽前，將於台灣時間7月19日凌晨開打被FIFA官方全新定義為「銅牌決戰（Bronze Final）」的季軍爭奪戰！由總教練湯瑪斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的「三獅軍團」英格蘭隊，將在佛羅里達州邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium），正面對決由迪迪埃·德尚（Didier Deschamps）領軍的「高盧雄雞」法國隊。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場季軍戰雙方的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。▪️對戰組合：法國 vs 英格蘭（2026世界盃季軍淘汰賽）▪️比賽時間：台灣時間2026年7月19日 凌晨5點（美東時間7月18日 下午5點）▪️比賽地點：美國佛羅里達州邁阿密 硬石體育場▪️轉播資訊：FOX、FOX One、BBC One、ITV歷史對戰紀錄： 兩隊在國際A級賽事歷史上交手過32次，英格蘭以17勝5和10敗佔據上風。然而，英格蘭多數勝場集中在20世紀初期（1923年至1949年間11戰10勝）。在近代交鋒中，法國隊徹底翻盤，英格蘭在近13次對決中僅拿3勝，近9次更僅有1勝。上一次大賽交手： 2022年卡達世界盃八強賽，法國以2-1淘汰英格蘭。法國（France）：2026年7月9日（八強賽）。 法國在八強賽以2：0完勝非洲大黑馬摩洛哥。隨後在四強賽0：2不敵西班牙。英格蘭（England）：2026年7月11日（八強賽）。 英格蘭在八強賽以2：1力克北歐黑馬挪威。隨後在四強賽遭遇逆轉，1：2遺憾負於衛冕軍阿根廷。法國隊本屆世界盃走得相對平穩，淘汰賽階段接連零封瑞典（3：0）、巴拉圭（1：0）與摩洛哥（2：0），展現了極高的防守素養。然而在四強賽面對西班牙時，主教練德尚過於保守的戰術導致進攻端全面啞火（預期進球值低至0.31），最終0：2完敗。這場季軍戰也將是傳奇教頭德尚執掌法國隊的生涯告別之秀。英格蘭本屆淘汰賽進攻端多點開花，32強2：1淘汰剛果民主共和國、16強3：2力克地主墨西哥、8強2：1擊敗挪威。四強戰面對阿根廷，英格蘭靠著安東尼·高登（Anthony Gordon）率先破門，卻在領先後變陣保守，遭梅西送出2次助攻以1：2遭到逆轉。這也是英格蘭在21世紀第二度在世界盃四強賽領先卻遭逆轉（2018年亦同），圖赫爾的合約延展合理性也因此在國內引發大量質疑。法國隊遭遇嚴重打擊，兵工廠頂級中衛威廉·薩利巴（William Saliba）在四強賽遭遇嚴重的背傷復發，官方確認將接受手術並提前退出世界盃，此役預計由水晶宮防守悍將馬克森斯·拉克魯瓦（Maxence Lacroix）頂替首發。為了在告別戰中挽回尊嚴，法國預計會適度變陣，並全力為核心基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）製造機會。英格蘭主力右後衛里斯·詹姆斯（Reece James）在四強戰中肌肉受傷缺陣。由於季軍戰常被稱為「沒人想踢的比賽」，總教練圖赫爾已明確表示將進行大規模輪換，迪恩·亨德森（Dean Henderson）等替補球員預計迎來先發。這場比賽極有可能是哈里·凱恩（Harry Kane）、約翰·斯通斯（John Stones）、丹·伯恩（Dan Burn）等老將的世界盃生涯最後一舞。此外，中場核心裘德·貝林漢（Jude Bellingham）因在四強賽後拍打阿根廷球員頭部，目前正正面臨潛在的禁賽調查風波。⚽姆巴佩（Kylian Mbappé，法國）： 法國隊隊長。目前他以8個進球在金靴獎射手榜上與梅西並列第一（但因助攻數落後1次暫居第二）。這場比賽對姆巴佩而言是蟬聯世界盃金靴獎的黃金機會，戰意毋庸置疑。⚽凱恩（Harry Kane，英格蘭）＆ 裘德·貝林漢（Jude Bellingham）： 兩人目前皆攻入6個進球，距離榜首的姆巴佩與梅西僅差2球。兩人在比賽後段若能替補登場或首發建功，仍有一線機會衝擊本屆金靴。專家分析預測：兩隊過去在世界盃兩次季軍戰中均以失敗告終（英格蘭在1990年與2018年皆輸球屈居第四；法國則是3戰2勝）。法國防線雖然缺少了薩利巴，但整體輪換陣容的默契與歐陸豪門經驗仍略高一檔。更關鍵的是，法國擁有比英格蘭多出一天的歇息與心理恢復時間，且姆巴佩爭奪金靴的個人動機將成為場上的勝負手。預期這將是一場進攻節奏開放的對決，最終法國憑藉前場天賦一球小勝，拿下銅牌。