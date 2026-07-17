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NBA球星「字母哥」阿德托昆波（Giannis Antetokounmpo）正式以邁阿密熱火新援身分亮相，而他在記者會上談到同樣身在邁阿密的足球天王梅西（Lionel Messi）時，也毫不掩飾敬意。阿德托昆波表示，梅西「可能會以史上最偉大運動員之一的身分被記住」，並坦言看到梅西仍在世界盃舞台展現影響力，讓他深受激勵。阿德托昆波過去長年效力密爾瓦基公鹿，如今轉戰邁阿密熱火，也讓外界關注他能否替熱火帶來新的爭冠能量。值得一提的是，邁阿密近年不只因熱火受到關注，梅西加盟美職聯邁阿密國際後，也讓這座城市成為全球足球迷焦點。談到梅西，阿德托昆波表示，當你看到這些偉大運動員持續站在最高舞台，就會受到激勵。他認為，梅西的成就足以被放進史上最偉大運動員之一的討論，也讓他更想照顧好自己的身體，繼續為球隊做正確的事。阿德托昆波也親自到亞特蘭大現場觀看世界盃4強戰，見證阿根廷在比賽最後階段以2：1逆轉英格蘭。該場比賽英格蘭原本取得領先，但阿根廷靠著梅西2次助攻完成逆轉，連兩屆闖進世界盃決賽。阿德托昆波表示，看到梅西在這樣的年紀與舞台上，仍能帶領球隊前進，確實讓人受到鼓舞。他也提到，隊友對一名球員的尊重不是憑空而來，而是靠自己一步一步爭取到的，他也希望在自己的職業生涯中，能做到類似的事情。梅西本屆世界盃持續扮演阿根廷核心，目前已攻進8球，並帶領衛冕軍連續第2屆闖進世界盃決賽。即使已經39歲，梅西仍在關鍵比賽中靠傳球、控球與創造機會改變戰局，展現超越年齡的競技影響力。