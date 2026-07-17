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國民黨立委萬美玲之子佀廣洋近日陷入霸凌爭議，萬美玲也被指控她介入霸凌案，導致負責處理霸凌案的老師被逼離職。對此，萬美玲發聲明表示，「指控絕非事實，純屬子虛烏有！」身為公眾人物，她願接受社會監督檢驗，但絕不接受毫無事實依據的惡意誣衊。萬美玲聲明指出，近日有心人士指控本人不當介入校園事件並施壓校方。她在此嚴正駁斥，「指控絕非事實，純屬子虛烏有！」。萬美玲提到，在處理任何涉及校園相關陳情案時，都是以「保護孩子受教權、尊重教師管教權」為原則，若遇校園相關爭議事件，一律「尊重教育專業、絕不干預調查」，交由主管機關及學校依法處理。萬美玲重申，她絕對不會對學校施壓，更未曾干涉學校內爭議事件的調查，任何未經查證的含沙射影，不僅是廉價的政治操作，更是對教育工作者的不尊重。萬美玲說，近來對她的各種抹黑、造謠、人格攻擊接連不斷，身為公眾人物，她願接受社會監督檢驗，但絕不接受毫無事實依據的惡意誣衊。