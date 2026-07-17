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台北市議員苗博雅昨爆料，北市有府級「食品安全委員會」，市長蔣萬安依法為召集人，不過上任以來15次會議中，蔣萬安卻缺席11次。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（17）日受訪時直批，蔣萬安是「雙標」，且對人民不負責，顯然是被保護太好。沈伯洋上午赴西湖市場拜票，包含台北市議員王孝維、台北市議員李建昌、台北市議員何孟樺等人出席。媒體詢問，苗博雅列出，蔣萬安缺席11次食安會議，蔣萬安卻點名總統賴清德應召開國安會議，是否認為事情沒做好，卻還點名總統？對此，沈伯洋笑說，在颱風時，會看到市長坐鎮，食安也是如此，看到的資料是，蔣萬安上次在食安會議時是2024年、缺席高達七成以上，那這樣就是雙標，「不斷地跟別人講必須開會，在台北市面臨食安問題時，卻不參與會議，我覺得這樣的雙標，對人民不負責的方式，顯然是被保護太好」。此外，信義線東延段的捷運廣慈/奉天宮站本月初發生月台層東側天花板局部脫落、滲漏水，台北市長蔣萬安說，是因樓上清洗地板，也提及目標8月底通車，會確保一切安全無虞。沈伯洋回應，之前跟議員洪健益就有發現東延段在驗收時有些問題，甚至還有文件偽造問題，當時有提醒，此事一定會影響到公眾安全，大家都很希望捷運趕快通車，也不希望有意外發生，但現在發生這樣的事，他認為市府不能用藉口取代答案，希望趕快給人民交代，公眾安全刻不容緩。