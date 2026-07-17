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▲二伯的品牌HAHABABY被發現商品神似韓國品牌服飾，掀起網友熱議。（圖／翻攝自HAHABABY官網）

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯，近日因自創品牌「HAHABABY」陷入抄襲疑雲，不只遭控抄襲多個日本品牌，還被發現疑似也抄襲了韓國東大門品牌apm luxe旗下品牌FIZZ、以及mari&co，再度引發熱議。由於蔡阿嘎過往常常在影片中高喊「討厭韓國」、「抵制韓貨」等反韓言論，因此在二伯品牌被疑抄襲韓貨後，不少人都忍不住嘲諷他們：「根本自打臉。」二伯品牌不僅遭控抄襲SOU・SOU、MARKEY'S、CECIL McBEE、Viga Wang、niko and等多家品牌，還有人指出部分款式跟中國電商平台淘寶上的非常相似，因而爆出抄襲爭議。其中最引人注目的就是，二伯竟還被發現疑似抄襲韓國東大門品牌apm luxe旗下品牌FIZZ、mari&co，直接打破蔡阿嘎平常高喊反韓言論的模樣，形成大反差。除此之外，還有網友發現蔡阿嘎近年還曾帶員工到韓國旅遊，分享一起找HAHABABY靈感的相關內容，直接讓大批網友開酸：「這根本是自打臉吧」、「嘴巴說討厭，行動卻不一致」、「原來去韓國是為了取材，反韓人設大翻車。」