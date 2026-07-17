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蔡阿嘎、二伯創立的服飾品牌HAHABABY近日爭議不斷，除了陷入抄襲風波外，過去舉辦的「HAHABABY家庭日」活動也再度被網友翻出討論。其中每人799元的門票價格，引來不少人批評「割韭菜」、「比兒童新樂園一日票200元還貴」。不過，也有網友發文逆風分析活動成本，認為若把包場、舞台演出、煙火等支出都算進去，「799元真的不算貴」。一名網友在threads發文表示，自己平常很少關注蔡阿嘎夫妻的新聞，但最近爭議連連，就連身邊同事都在討論。看到不少人批評HAHABABY家庭日門票799元是在「搶錢」後，他忍不住上網查詢活動內容，並以自己過去擔任大學學生會活動主席、策劃大型活動，以及出社會後負責公司活動的經驗，試著估算整場活動成本。他指出，許多人只拿兒童新樂園一日票200元相比，但其實整場活動還包括場地包場、露營椅等物資、YOYO哥哥姐姐演出、遊戲市集、贈品、工作人員人力以及壓軸煙火秀等支出。他表示，自己查到兒童新樂園包場費用約30萬至78萬元不等，若再加上知名YOYO哥哥、姐姐演出費，以及煙火、工讀生薪資等成本，「全部都是要花錢的」。他以兒童新樂園最高容納約9000人推估，扣除工作人員、攤商及其他名額後，假設活動約6000人參與，以799元計算，總收入約479.4萬元。他認為，扣除各項成本後，主辦方甚至可能沒有太多利潤，直言：「算一算還有可能會賠錢，為什麼會有人覺得是在割韭菜？」