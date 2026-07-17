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2026美加墨世界盃讓不少球員被世界看見，其中首度參賽的維德角雖然止步32強，但40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）卻靠著一次次撲救感動球迷。從逼平西班牙，到把阿根廷拖進延長賽，沃齊尼亞用表現證明自己仍能站上最高舞台。只是爆紅之後，他最在意的不是掌聲，也不是流量，而是希望外界記得，他仍是一名真正的足球員。沃齊尼亞近日接受CBS訪問時談到未來去向，他坦言，只要身體狀況允許，自己希望至少再踢1到2年。但他也說得很清楚，自己希望找到一支真正看重他足球能力的球隊，而不是把他當成行銷工具。對一名40歲、來自維德角、直到世界盃才被全球球迷認識的門將來說，爆紅當然可能帶來機會，但也可能讓他被簡化成一個故事、一個噱頭、一個能賣票與製造話題的名字，但沃齊尼亞不想要這樣的生活，他想要的很單純，就是繼續踢球，繼續在場上幫助球隊。沃齊尼亞表示，自己40歲還能站在這裡，是因為仍然感受到對足球的熱情。他希望再踢1到2年，但前提是身體能負荷，也能作為一名球員繼續做出貢獻。這不是一句漂亮話。本屆世界盃，沃齊尼亞在維德角0：0逼平西班牙一戰多次完成關鍵撲救，讓奪冠熱門全場無功而返。之後面對衛冕軍阿根廷，維德角又一路把比賽拖進延長賽，直到最後才以2：3惜敗。對沃齊尼亞來說，世界盃不是遲來的告別舞台，而是他想證明自己還能踢、還能守、還能被球隊需要的地方。沃齊尼亞的故事之所以動人，不只是因為40歲還在世界盃發光，更因為他一路走來太不容易。他回憶，自己從小就夢想成為職業球員，但在維德角，要真正走上職業道路非常困難，因為當地沒有成熟的職業聯賽，成為職業運動員的可能性原本就很低。更現實的是，很多時候小國球員要面對的第一道門檻，甚至不是能力，而是簽證。沃齊尼亞坦言，自己的職業生涯直到25歲才真正起步。對他來說，想要離開家鄉、走向更高層級的足球世界，首先就必須和官僚程序搏鬥，為取得簽證而努力。當其他球員早已在職業體系中累積經驗，他卻還在為一張通往夢想的入場券奔走。本屆世界盃，維德角以3連和從小組賽突圍，成為最具話題的新軍之一。沃齊尼亞不只守住西班牙，也讓阿根廷吃足苦頭。隨著西班牙與阿根廷最後都闖進決賽，維德角的表現也被球迷重新評價，沃齊尼亞更成為這段黑馬故事中最鮮明的主角。