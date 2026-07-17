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藍白力推6大公投案綁年底九合一大選，不過中選會主委游盈隆昨坦言，勢必造成選務極大困難，若達4個公投案，可能要開票到半夜。對此，國民黨立委羅智強今（17）日表示，國民黨團內部有很多意見交流和討論，最後提出來的不一定就是6個公投，也有可能減少。藍白等在野陣營力推6大公投案，包括國民黨立院黨團推的重啟核電、鞭刑、反廢死，以及民眾黨立院黨團推的安樂死、不在籍投票、交通罰鍰專用。目前6案全數在立法院逕付二讀，進入一個月的協商冷凍期，立法院最慢需在8月初通過，送交中選會，才有機會趕得上11月28日九合一大選。對於在野提出的6項公投，游盈隆昨日在質詢時表示，這勢必會造成選務極大的困難。2022年九合一大選加上修憲公投，僅一個案子卻開票到晚間11點40分才結束，若依此估算，九合一加上一案公投可以在當天開票完畢，若有兩案公投，勢必超過午夜12時才開完票；若有三案，勢必開票到凌晨1、2點，如有四個案子更可能到2、3點，這是客觀現實。羅智強回應，選務成本與開票時間，本來就是中選會主委必須關切的事情；而在野黨提出公投時，當然也會一併兼顧。因此，不論是如何彰顯民意、讓重大公共政策透過公投推動，或是兼顧選務成本與開票時間，在野黨都會來做整體的思考。