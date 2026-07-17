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▲川普警告美國選舉制度存在重大漏洞。（圖／美聯社／達志影像）

川普稱查出27.8萬非公民登記 數據準確性遭質疑

籲民眾施壓國會 力推《拯救美國法案》

民主黨批翻炒2020爭議 轉移期中選舉壓力

美國總統川普（Donald Trump）16日晚間發表全國演說，宣布解密多份涉及選舉安全的情報文件，指控中國曾以購買、竊取或駭侵等方式取得美國多州選民資料，並以此警告美國選舉制度存在重大漏洞。不過，白宮並未提出中國曾竄改選票、刪除選民紀錄或改變2020年總統大選結果的證據。綜合CBS、CNN等外媒報導，川普於美東時間週四晚間9時（台灣時間週五上午9時）在白宮發表演說，在演說一開始，他先是細數第二任期所達成的各項成就，先是吹噓了通膨下降以及股市上漲，宣稱他讓美國變得更安全、更有錢、更獲得國際尊敬。不過話鋒一轉，他便宣布已經下令白宮解密一系列外國介入美國大選調查文件。他在演說中聲稱，美國情報機構早在2020年便掌握，中國取得18州「數千萬名選民」資料，另有白宮官員表示，涉及資料總數可能高達2.2億筆，內容包括姓名、地址、政黨登記、投票紀錄、電話號碼及軍人身分等資訊。川普將此形容為「美國史上最大規模的選舉資料外洩」，稱此「為美國選舉安全帶來前所未有的噩夢」，並表示已下令國家情報總監辦公室及聯邦調查局（FBI）進一步調查。他也宣布，數百頁解密文件將上傳至白宮網站，供民眾查閱。不過CNN指出，美國多州的部分選民登記資料本來就是公開資訊，州政府可依法提供或出售給政黨、政治顧問及研究機構。外國勢力取得這類資料，雖可能用於分析選民傾向、發動假訊息或鎖定特定族群，但不代表已成功入侵選舉系統。美方至今也未曾指控中國曾直接污染、刪除或修改選民資料，更沒有證據顯示北京曾竄改選票、操控投票機器或改變2020年總統大選結果。一份先前解密的情報評估曾指出，中國官員分析美國多州選民資料，以掌握2020年大選民意走向；但美國情報界2021年的正式結論仍認為，沒有任何外國勢力曾成功改變選民登記、選票、計票程序或最終結果。川普在演說中還宣稱，美國國土安全部（DHS）調查發現，各州選民名冊中約有27萬8000名非美國公民登記參與聯邦選舉，並聲稱實際人數可能更高。但川普引用的資料來自「福利資格系統化外國人查驗系統」（SAVE），該系統原本主要用來確認申請政府福利者的公民及移民身分，近年才被擴大用於比對選民名冊。有批評者指出，SAVE系統可能將已完成歸化的美國公民錯誤標記為非公民，因此各州不能僅依比對結果便直接取消選民資格，仍須進一步查證並遵守相關法律程序。國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）預計將進一步說明相關資料，但截至目前，尚無證據證明這27萬8000人曾實際投票，或足以影響任何聯邦選舉結果。除選民資料外洩問題外，川普還點名投票機器漏洞、密西根州選民登記爭議、非公民登記投票現象，以及政府內部資訊共享不足等問題，並呼籲在2026年期中選舉前盡速改善。此外，川普這次演說的另一項主要目的，是替停滯於國會的選舉改革法案造勢。他呼籲美國民眾隔天致電眾議員與參議員，要求國會「毫不拖延」通過《拯救美國法案》（SAVE America Act），並聲稱若不改革制度，2026年11月期中選舉可能出現大規模舞弊。川普表示：「解決選舉安全危機，國會就必須通過《拯救美國法案》。這有多難？除非你想作弊。」該法案主張，民眾登記參與聯邦選舉時，必須出示護照、出生證明等公民身分文件。支持者認為，可藉此防止非公民違法登記；反對者則警告，相關規定可能增加行政障礙，讓缺乏特定證件的合法公民更難完成選民登記。川普近來多次要求共和黨議員推動法案，但該案在參議院面臨民主黨強烈反對，部分共和黨議員也態度保留，目前仍看不到明確的通過路徑。民主黨方面則批評，川普選在2026年期中選舉前重新炒作2020年選舉爭議，是為了動員支持者並轉移施政壓力。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，川普擔心共和黨在期中選舉失利，才再次提出選舉舞弊與外國干預議題，並呼籲政府應將重心放在降低民眾生活成本，而非不斷翻炒舊爭議。川普長期宣稱2020年總統大選遭到操縱，但相關主張已遭多項司法判決、州政府重新計票及聯邦調查否定。民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）當年依法當選，至今沒有證據證明外國勢力曾透過竄改選票將結果翻轉。這次解密文件是否揭露中國曾採取更具體的干預行動，以及川普政府能否據此說服國會通過選舉改革法案，將成為後續政治攻防焦點。