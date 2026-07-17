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好多人去完大巨蛋「喉嚨爆痛、發燒」！竟是中鏢2病毒

▲大巨蛋近期接連舉辦演唱會，天團五月天12日就在大巨蛋創下一天兩場、連唱7小時的新紀錄。（圖／相信音樂提供）

新冠肺炎疫情又起！全球多地同步升溫 台灣確診數激增

▲新冠肺炎、流感與一般感冒差異一圖看懂。（圖／台中醫院衛教資訊）

大巨蛋近期接連舉辦演唱會，不少歌迷返家後出現喉嚨痛、發燒等身體不適症狀，社群平台出現海量網友表示，「喉嚨痛到像爆炸」、「大巨蛋根本是毒窟」，許多人快篩後竟是確診新冠或A流。疾管署指出，新冠疫情已連5周升溫，最快本周進入流行期，8月中下旬可能迎來高峰，單周就診估達5萬人次。官方呼籲，近期若前往人潮聚集場所，應做好自主健康管理，身體不適時戴口罩、盡速就醫，降低病毒傳播風險。國內新冠疫情再度升溫，疾管署14日公布最新監測資料，上周新冠門急診就診人次達2811人，較前一周增加34.4%，已連續5周呈現上升趨勢。副署長曾淑慧表示，疫情最快本周就會進入流行期，預估8月中下旬達到高峰，屆時單周就診人次可能突破5萬，提醒民眾接種本季新冠疫苗並做好自主防疫。隨著疫情升溫，Threads等社群平台也陸續出現不少民眾分享，表示前往台北大巨蛋觀看演唱會後，返家出現喉嚨劇痛、發燒、全身痠痛等症狀，經就醫後確診新冠或A型流感，「大巨蛋真的是毒窟」。不少歌迷表示，「我3號看完就感冒，真的超級恐怖」、「真的，我搞不清楚是感冒還是喊到失聲」、「喉嚨痛+1，我7/12在那邊整天，今天開始喉嚨痛」、「去年去了大巨蛋兩場結果回來生病了快三個禮拜，這次覺得害怕，一入場就口罩戴緊緊到散場」、「我也是受害者之一，5號看完隔天喉嚨劇痛，休息一個禮拜好了，12號看完隔天再痛一次」、「大巨蛋有魔咒！去年看完中A流，現在不知道是燒聲還是感冒」。許多網友近期也無預警中鏢新冠肺炎，「我也中了，且是莫名其妙就中了，身旁的人頂多就是感冒不舒服而已，結果我的症狀還更像新冠。醫生說最近很多病毒型感冒，說穿了就是新冠，已服用清冠治療中」、「我6/16開始不舒服的，每天戴口罩，就是一堆咳嗽的人不戴口罩，真的很可惡」、「上周中鏢，醫生說喉嚨爆炸痛是這次新冠的明顯症狀」、「今天聽到朋友請假在家，也嚇了一跳，真的都已忘記還有這個病毒」。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，第27周（7月5日至7月11日）新冠門急診就診2811人次，較前一周增加34.4%；7月7日至13日新增17例新冠併發重症本土病例，未新增本土死亡個案。疾管署分析，近期全球新冠病毒陽性率普遍上升，除東地中海區呈下降外，其餘區域皆有增加趨勢，鄰近的中國、香港、日本、韓國及新加坡疫情也同步升溫。目前全球主要流行變異株以NB.1.8.1為主，其次為JN.1及XFG。疾管署提醒，近期暑假活動、演唱會及大型聚會頻繁，人潮密集場所感染風險相對提高，民眾若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀，應儘速就醫並落實自主健康管理；前往大型活動或搭乘大眾運輸工具時，也建議配戴口罩，降低病毒傳播及感染風險。