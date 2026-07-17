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為了讓偏鄉及郊區民眾免受舟車勞頓之苦，立委楊瓊瓔協調豐原監理站，今（17）日上午在大雅區寶興宮熱鬧展開「機車下鄉考照」服務，共吸引128名鄉親熱烈響應。本次考照打破年齡限制，從剛滿18歲的應屆高考生到77歲的長者皆前來應試，讓民眾直呼「就地練習、在地考照」實在太貼心。本次考照服務共有92人挑戰全套筆路試、36人單純路考。現場出現不少溫馨畫面，最受矚目的是家住新社區、高齡77歲的吳淑珍阿嬤。她表示自己本來就有汽車駕照，過去2、30年都開車代步，但近年覺得騎機車更方便，因而決定挑戰機車駕照。今年5月她前往監理站應試，筆試拿下96分高分，可惜路考未過；這次她再接再厲，一早6點多就搭公車再由女兒接送來到寶興宮，展現過關決心。此外，剛錄取彰化師範大學與台北科技大學的雙胞胎兄弟陳奕安、陳禹安，考前一天剛滿18歲，兩人相約一起報考，當作升大學前的里程碑；另一位考生林柏穎則是考試當天滿18歲，直呼這是送給自己最棒的成年生日禮物。為了替考生加油打氣，立委楊瓊瓔特別率領考生參拜寶興宮媽祖，祈求大家順利過關、行車平安。市議員吳呈賢、吳建德、大雅區長邱文宏及員林里長張本侒也齊聚現場，為考生集氣。楊瓊瓔表示，偏鄉及郊區民眾若要考照，往往得請假、搭車前往監理站，對學生、長者與家庭主婦都相當不便。她曾遇過新住民媽媽為了接送小孩，因沒時間去監理站而冒險無照騎車，每天提心吊膽。這讓她深感「下鄉考照」的必要性，不僅是提供「就地練習、在地考照」的便利，更是守護基層民眾的交通安全。