連NBA主席蕭華（Adam Silver）稍早受訪時，都公開催促詹姆斯不要再拖了，趕快做出決定，「我希望他盡快公佈自己的決定，這樣我們才能安排賽程。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

「我希望他盡快公佈自己的決定，這樣我們才能安排賽程。」

「他的決定，將影響我們如何安排新球季賽程，包括開幕週、聖誕大戰等等，都會受到影響。」

▲NBA主席蕭華（Adam Silver）公開呼籲，希望詹姆斯趕快做出決定，這樣聯盟才能敲定新球季賽程。（圖／美聯社／達志影像）

NBA休賽季自由市場、交易動態進入平緩期，主因與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）尚未做出決定有關，不僅各隊補強方向受到影響，自由市場開啟後，詹姆斯火速宣布與待了8年的洛杉磯湖人分道揚鑣，並決定續打下個球季，關於他的下家選擇，外界分析、評論與傳言滿天飛，母錢普遍看法是在騎士、熱火與七六人之間選擇一隊，話題性最高的勇士則稍微落後。根據外媒《Legion Hoops》報導，NBA主席蕭華受訪時，談到對詹姆斯未來動向的決定時，則苦笑說道，「你們可以想像，各隊給聯盟打電話，轉播商也在聯繫我們，所有人都希望盡快敲定賽程。」蕭華補充道，詹姆斯日前曾透露，自己下一季首要目標部是薪資、合約，而是快於「快樂打球」，而他也瘀要時間好好想想，最終要去往哪支球隊，根據最近一次的公開消息，詹姆斯上周才與勇士格林（Draymond Green）一同前往波多黎各打高爾夫球，似乎短期內還無法做出決定。