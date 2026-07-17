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蔣萬安曝嗆「佛地魔」原因：基層被壓得喘不過氣

台北市長蔣萬安16日在台北市議會施政報告期間，因信義區城市遮陽傘預算及議員索資議題，與民進黨台北市議員簡舒培爆發激烈口角，雙方從質詢一路吵到麥克風被關仍互不相讓，最後甚至驚動議長戴錫欽出面制止。蔣萬安今（17）日受訪時再度開砲，強調自己以「議會索資佛地魔」形容簡舒培，是為了替基層公務員發聲，並直指市府同仁早已被大量、報復性的索資壓得喘不過氣。昨日議會質詢時，簡舒培針對信義區單支造價744萬元的城市遮陽傘計畫提出質疑，認為市府疑似將近6000萬元預算拆分，以規避送交議會備查。蔣萬安則駁斥相關指控，強調一切依法行政，並反批簡舒培「信口開河」。雙方隨後又將戰火延燒至索資議題，蔣萬安當場以「索資佛地魔」形容簡舒培，簡舒培則反嗆「如果有不法你去提告」，即使質詢時間結束、麥克風遭關閉，兩人仍持續高分貝互槓，最終由議長戴錫欽出面要求停止爭執，才結束這場火爆攻防。對於「佛地魔」一詞引發外界熱議，蔣萬安今日受訪時表示，昨天議會現場大家都看得很清楚，簡舒培對自己大量索資一事「笑得很開心、很自滿」，但市府第一線基層公務員卻是「心在淌血」，情何以堪？蔣萬安指出，市府並非拒絕提供資料，而是希望索資能夠回歸合理範圍。他表示，多數議員都有問政需求，市府也願意在充裕時間內提供完整資料，但不應透過大量索資作為報復性手段，否則將嚴重增加基層行政負擔。蔣萬安進一步強調，近來已有不少基層公務員反映壓力，甚至有優秀的市府同仁因無法承受龐大的索資工作量，不願繼續留在原本的工作崗位。他強調，身為市府大家長，當基層同仁被壓得喘不過氣時，他有責任站出來捍衛同仁權益，也必須大聲地替第一線公務員發聲。