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致癌油案延燒，台北市長蔣萬安連續砲打中央，要求行政院長卓榮泰下台，也要求總統賴清德道歉並召開國安會議，但被社會民主黨籍台北市議員苗博雅揭露，北市食安會議，蔣萬安是召集人卻缺席73％會議。對此，蔣萬安今（17）日表示，對重大的食安議題，他一定是親自召開專案會議來掌握跟督導，而這件事情，賴清德到現在不願意召開國安會議，議員有去關心過嗎？蔣萬安表示，針對重大的食安議題，他一定是親自召開專案會議來掌握跟督導。這次毒油事件爆發，他們第一時間立刻的掌握稽查，而且公布所有下游業者的名單，同時也提前擴大預防性的下架。「我們不像中央政府蓋牌、護航、包庇，而且神隱」，蔣萬安說，所以這件事情，台北市會定期對外說明目前稽查的進度，同時也擴大預防下架的量，他們讓所有的民眾清楚的掌握有知的權利。蔣萬安也說，但這件事情，賴清德到現在不願意召開國安會議，議員有去關心過嗎？