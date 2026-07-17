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▲益品書屋長期舉辦作家、藝術家等閱讀文化講座，圖為表演藝術家吳興國（右）與舞蹈藝術家林秀偉（左）於益品書屋分享交流。（圖／翻攝畫面）

陪伴無數民眾走進閱讀世界的益品書屋，今年迎來成立十週年。為延續推廣閱讀教育的初心，財團法人戴水教育基金會與益品書屋共同推出「益品書屋十週年｜夏日閱讀祭」，自即日起至10月18日規劃系列閱讀行動，邀請不同世代以閱讀、分享與書寫參與其中，讓閱讀不只是個人的習慣，更成為一場連結社會的公共行動。戴水教育基金會長期秉持「教育，是陪伴孩童順利成長」的理念，透過益品書屋持續打造優質閱讀環境，希望讓更多人重新發現閱讀的價值。十年來，益品書屋不僅是一處閱讀空間，更陪伴許多人在一本書中找到知識、思考與成長的力量，並持續推動閱讀走入校園、家庭與社會，讓閱讀成為日常生活的一部分。今年適逢成立十週年，益品書屋特別以「讓十週年，成為我們新的相遇」為主題策劃「夏日閱讀祭」，希望將閱讀從書頁延伸到生活，透過全民都能參與的方式，重新建立人與書、人與人之間的連結。本次閱讀祭將陸續推出三大系列活動，包括鼓勵民眾透過文字分享閱讀感受的閱讀徵文、邀請大眾留下閱讀金句的線上分享，以及結合交流與循環理念的二手書交換，希望讓每一本書、每一段閱讀經驗，都能在分享中持續流動，創造更多新的相遇。戴水教育基金會執行長暨益品書屋總經理戴東杰表示，秉持董事長創立的初衷，閱讀教育不只是培養閱讀能力，更是培養理解世界、理解他人的能力。期待藉由十週年閱讀祭，邀請更多民眾一起參與閱讀、分享閱讀，讓閱讀成為連結社會、陪伴下一個世代成長的重要力量，也為益品書屋開啟下一個十年的閱讀旅程。