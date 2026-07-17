我是廣告 請繼續往下閱讀

英格蘭足球新星貝林漢姆在世界盃爆紅，不只是球場上球技過人，在場外的暖心舉動更是掀起討論，比賽後當其他球員經過一名身障記者時，大家紛紛無視對方想要採訪的意思，只有貝林漢姆停下腳步受訪，還主動彎腰與對方保持平視。世界盃花絮影片中，一名來自委內瑞拉的身障記者手持麥克風，多次詢問路過的球員：「可以問問題嗎？」希望能獲得採訪機會，但大家都只看一眼就離開後，只有貝林漢姆唯一停下來回應。他不只耐心聆聽記者提問，還用西班牙語向委內瑞拉球迷送上祝福，面對「由於皇家馬德里在委內瑞拉擁有許多支持者，你想對正在經歷困難的委內瑞拉人民說些什麼？」的問題，貝林漢姆溫暖表示，希望能給予當地民眾鼓勵與愛。這段畫面曝光後迅速在社群引發討論，不少球迷大讚貝林漢姆不只是球技出色，更具備巨星應有的風度，「西班牙文也講得很好」、「所以跟哈寶是很好的朋友，因為一樣很善良，物以類聚」、「不愧是可以踢哈蘭德屁股的男人」、「這屆世界盃之後決定開始追貝林翰跟哈蘭德。」