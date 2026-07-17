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阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）不只球技受到全球球迷追捧，私下靦腆、害羞的模樣也經常成為網友熱議焦點。近日英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）初次見到梅西時的「尷尬追星故事」再度在社群平台瘋傳，沒想到網友歪樓翻出梅西與短尾矮袋鼠的對照圖，發現一人一獸無論是微笑神情、圓潤臉頰，甚至舉起雙手的動作都意外相似，笑喊：「看過之後真的回不去了！」近日社群重新流傳一段紅髮艾德與梅西初次見面的趣聞。身為梅西球迷的紅髮艾德，見到偶像後難掩興奮，據傳當場以英文滔滔不絕地聊了近3分鐘，不僅表達崇拜之情，也不斷稱讚梅西；梅西則全程面帶微笑、禮貌聆聽，讓他以為雙方相談甚歡。直到梅西身旁的工作人員靠近提醒：「他不會說英文。」紅髮艾德才驚覺，原來偶像可能根本沒有聽懂自己方才說了什麼。儘管場面令人哭笑不得，梅西仍始終保持親切笑容，這段「單方面聊得超開心」的追星插曲，也再次讓網友見識到他的好脾氣。隨著故事再度翻紅，網友也翻出流傳已久的「梅西撞臉短尾矮袋鼠」梗圖。照片中梅西站在紅髮艾德面前，雙手放在身前、微微摳著手指，臉上露出靦腆又有些不知所措的笑容，與短尾矮袋鼠同樣頂著圓臉、微微揚起嘴角，乖巧望向鏡頭，兩者神情意外如出一轍。短尾矮袋鼠因嘴型自然上揚，經常呈現宛如微笑般的神情，在網路上有「世界上最快樂的動物」之稱。梅西平時受訪時較為低調內斂，露出拘謹微笑時，確實與短尾矮袋鼠呆萌、無害的模樣有幾分神似，也讓這組跨物種對照圖多年來不斷被網友翻出玩梗。