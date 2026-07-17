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▲冠軍夢碎也甘願？拉美球迷寧挺歐洲也不挺阿根廷（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷世界盃4強賽爆冷擊退英格蘭，即將於台灣時間本週一（7/20）與西班牙爭奪大力神盃，捷報傳回布宜諾斯艾利斯，舉國瘋狂慶祝。然而《紐約時報》一篇深度報導卻指出一個耐人尋味的現象：多數國家出局後，球迷往往轉而支持鄰近或同文化圈國家，但在拉丁美洲，阿根廷卻成了少見的例外——不少南美球迷坦言，這場決賽誰奪冠都無所謂，只要不是阿根廷就好。《衛報》報導指出，1850年至1950年間，約700萬歐洲人（主要來自西班牙、義大利）大規模移民阿根廷，造就今日阿根廷獨特的種族組成，許多阿根廷人也一直以其歐洲傳統為傲，認為這讓他們有別於拉丁美洲其他國家。哥倫比亞球迷伊巴拉向《紐時》表示，自己與厄瓜多、秘魯友人都支持「任何與阿根廷對戰的球隊」，即便對手曾擊敗過哥倫比亞也無所謂；他坦言，2022年世界盃時曾力挺阿根廷（因梅西當時尚未拿過世界盃冠軍），但此後對阿根廷隊及球迷觀感急轉直下，認為許多阿根廷人似乎自認是歐洲人而非拉美人。哥倫比亞出局後，該國社群媒體更充斥「世界盃已沒有拉美國家」的留言，不少網友寧可為歐洲球隊加油，也不願替阿根廷助威。除了血統爭議，阿根廷球迷的狂熱程度也頗招人厭。報導指出，阿根廷球迷會賣車、辭職，只為隨隊征戰他國，球場上人數多、聲量大，常讓他國球迷翻白眼。阿根廷一款酒類廣告甚至自嘲拍出多國球迷接受團體心理治療的情節，墨西哥、烏拉圭、巴西球迷在治療中輪番抱怨阿根廷球迷，並祈禱阿根廷不要再贏球。廣告製作方Zurda Agency創辦人蒙特羅坦言，阿根廷人對足球「非常狂熱又非常好勝」，這種狂熱「讓人難以忍受」，他直言：「自我們2022世界盃奪冠以來的4年裡，慶祝活動從未停止過。」更嚴重的爭議則牽涉種族歧視行為。巴西電視評論員波爾圖向《紐時》表示，儘管欣賞梅西與阿根廷的踢球風格，但無法接受部分阿根廷球迷的種族主義行徑；2024年美洲盃阿根廷擊敗哥倫比亞奪冠後，中場球員費南德茲曾在社群發布影片，與隊友高唱一首奚落法國隊多名非裔血統球員的種族歧視歌曲，法國足協痛批「不可接受，充滿種族主義和歧視」，費南德茲事後道歉，切爾西俱樂部也對其展開內部紀律調查。本屆世界盃期間，國際足總更已展開調查，一名穿阿根廷球衣的女球迷，被指控對穿維德角球衣的美國知名主播IShowSpeed高喊「回動物園哭去」，稍早還有球迷用種族歧視用語要他「滾回家」；另一場阿根廷對埃及賽事，又有球迷對IShowSpeed比出模仿猴子的手勢，同樣遭國際足總列入調查。《紐時》指出，這類事件不斷喚醒外界對阿根廷19、20世紀黑歷史的記憶——當時阿根廷政府意圖塑造國家白人、歐洲血統形象，很大程度抹除、打壓境內黑人及原住民。對此，阿根廷學者科漢反駁：「我們不是歐洲國家，我們是歷史上有大量歐洲移民湧入的國家，我自己的血統就源於此，但這不意味我們不是拉美國家。」他指出，儘管首都布宜諾斯艾利斯充滿歐洲風情，卻不能代表整個國家，靠近巴西、巴拉圭的地區，人們仍使用原住民語言，風俗習慣也與首都迥異；他也強調，阿根廷經濟困境與拉美其他國家並無二致，「只是一些人構建了一個迷思，我認為必須去駁斥，然而很遺憾這種迷思在其他國家獲得了追隨者。」儘管「反阿根廷」情緒在拉美由來已久，報導也強調，並非所有拉美人都對阿根廷心存芥蒂——至少阿根廷國家隊球衣，尤其梅西的球衣，在拉美依舊熱賣。或許在部分憎厭阿根廷的拉美球迷眼中，梅西「世上最偉大球員」的光環，讓阿根廷隊變得比較能被接受、不那麼討人厭了。這場睽違4年的世界盃衛冕戰，阿根廷週日將在紐澤西州東拉瑟福迎戰西班牙，能否締造隊史第4座世界盃冠軍，牽動的不只是阿根廷人的情緒，也讓整個拉丁美洲的複雜心結再度浮上檯面。