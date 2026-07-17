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▲▼春風買早餐沒被叫帥哥不開心，沒想到全台早餐店都來留言，刷一排「帥哥」搶客。（圖／Threads@911_eo）

玖壹壹成員春風幽默搞笑也非常活網，不只分享逗趣日常，也常常海巡Threads回覆網友貼文，今（17）日他說再也不去吃呷尚寶的早餐，因為阿姨沒叫他帥哥，「抱歉了 明天我會去麥味登…你們以為我要的是早餐，我要的只是情緒價值，我是常客，她們之前都會叫我吳彥祖！」笑瘋一票網友留言，結果麥味登、麥當勞、foodpanda立即搶客，在底下刷一排帥哥，超級爆笑。春風今天一早在Threads發文寫下：「呷尚寶的阿姨今天居然沒叫我帥哥… 抱歉了 明天我會去麥味登…」接著又補充：「你們以為我要的是早餐，我要的只是情緒價值，我是常客，她們之前都會叫我吳彥祖。」短短幾句話讓網友全笑翻，瀏覽衝破50萬。沒想到貼文意外變成各大品牌的小編戰場，拉亞漢堡第一個跳出來留言：「後天可以來拉亞漢堡，帥哥。」麥味登也不甘示弱表示：「帥哥早安！歡迎光臨麥味登～」麥當勞把情緒價值開到超滿：「早安，超級宇宙霹靂無敵旋風噴射大帥哥！」foodpanda則接力寫下：「早安帥哥，你的情緒價值即將抵達。」就連平常賣火鍋的石二鍋都跑來搶客：「早安帥哥，午餐想吃火鍋嗎？」整排留言區變成搶客現場，笑翻所有人。不過網友看完整件事後，卻一致認為春風其實是「自找的」，因為他在貼文裡先稱對方是「阿姨」，紛紛留言吐槽：「明明是你先叫她阿姨」、「人家是姐姐不是阿姨，你有錯在先！」、「先跟早餐店姐姐道歉！」、「沒有帥哥就算了，還直接把姐姐叫老了。」不少人笑說，早餐店店員可能是聽到「阿姨」3個字後，情緒價值才瞬間歸零。