《英雄聯盟》（LOL）EWC電競世界盃15日開打，今（17）日進入八強對決，但抽籤結果讓許多粉絲哀嚎，因為韓國LCK賽戰隊HLE，將在今天19：00對上T1！原本MSI季中邀請賽都沒碰面的兩隊，卻要在EWC八強第一場賽事對決，許多電競粉們表示，「我真的會吐，來得太快了」、「救命」。

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HLE戰隊選手名單

上路 Zeus

打野 Kanavi

中路 Zeka

下路 Gumayusi

輔助 Delight

T1戰隊選手名單

上路 Doran

打野 Oner

中路 Faker

下路 Peyz

輔助 Keria

HLE、T1強勢碰頭　粉絲哀嚎

經常在LCK賽區碰頭的HLE以及T1，擁有不少粉絲支持，HLE的上路Zeus、下路Gumayusi也都曾是T1戰隊的成員，雙方在剛結束的MSI季中邀請賽都未碰頭，沒想到在EWC電競世界盃八強賽第一場賽事就要對決。T1在MSI季中邀請賽敗部組中，遭到G2淘汰，HLE則在MSI季中邀請賽和BLG纏鬥，最終拿下冠軍。

不少粉絲只想看兩隊的比賽，但是兩隊這麼快就對決，有一隊會提早離開賽場，讓他們紛紛哀嚎，「我沒有想那麼早看到他們相愛相殺欸，好噢，我又要心臟衰竭了」、「我真的會吐，來得太快了」、「救命」、「太快了」、「再見了T1」。

▲HLE剛拿下MSI季中邀請賽冠軍，在EWC八強賽中就強碰T1。（圖／LoLEsports flickr）
▲HLE剛拿下MSI季中邀請賽冠軍，在EWC八強賽中就強碰T1。（圖／LoLEsports flickr）
EWC 電競世界盃賽程

19：00 HLE vs T1、GEN.G vs JDG

21：30 AL vs KC、BLG vs DK

EWC 電競世界盃《英雄聯盟》直播連結

本屆賽事中文轉播將在 SOOP 進行。

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...