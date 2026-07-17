《英雄聯盟》（LOL）EWC電競世界盃15日開打，今（17）日進入八強對決，但抽籤結果讓許多粉絲哀嚎，因為韓國LCK賽戰隊HLE，將在今天19：00對上T1！原本MSI季中邀請賽都沒碰面的兩隊，卻要在EWC八強第一場賽事對決，許多電競粉們表示，「我真的會吐，來得太快了」、「救命」。
HLE戰隊選手名單
上路 Zeus
打野 Kanavi
中路 Zeka
下路 Gumayusi
輔助 Delight
T1戰隊選手名單
上路 Doran
打野 Oner
中路 Faker
下路 Peyz
輔助 Keria
HLE、T1強勢碰頭 粉絲哀嚎
經常在LCK賽區碰頭的HLE以及T1，擁有不少粉絲支持，HLE的上路Zeus、下路Gumayusi也都曾是T1戰隊的成員，雙方在剛結束的MSI季中邀請賽都未碰頭，沒想到在EWC電競世界盃八強賽第一場賽事就要對決。T1在MSI季中邀請賽敗部組中，遭到G2淘汰，HLE則在MSI季中邀請賽和BLG纏鬥，最終拿下冠軍。
不少粉絲只想看兩隊的比賽，但是兩隊這麼快就對決，有一隊會提早離開賽場，讓他們紛紛哀嚎，「我沒有想那麼早看到他們相愛相殺欸，好噢，我又要心臟衰竭了」、「我真的會吐，來得太快了」、「救命」、「太快了」、「再見了T1」。
EWC 電競世界盃賽程
19：00 HLE vs T1、GEN.G vs JDG
21：30 AL vs KC、BLG vs DK
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》直播連結
本屆賽事中文轉播將在 SOOP 進行。
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上路 Zeus
打野 Kanavi
中路 Zeka
下路 Gumayusi
輔助 Delight
T1戰隊選手名單
上路 Doran
打野 Oner
中路 Faker
下路 Peyz
輔助 Keria
HLE、T1強勢碰頭 粉絲哀嚎
經常在LCK賽區碰頭的HLE以及T1，擁有不少粉絲支持，HLE的上路Zeus、下路Gumayusi也都曾是T1戰隊的成員，雙方在剛結束的MSI季中邀請賽都未碰頭，沒想到在EWC電競世界盃八強賽第一場賽事就要對決。T1在MSI季中邀請賽敗部組中，遭到G2淘汰，HLE則在MSI季中邀請賽和BLG纏鬥，最終拿下冠軍。
不少粉絲只想看兩隊的比賽，但是兩隊這麼快就對決，有一隊會提早離開賽場，讓他們紛紛哀嚎，「我沒有想那麼早看到他們相愛相殺欸，好噢，我又要心臟衰竭了」、「我真的會吐，來得太快了」、「救命」、「太快了」、「再見了T1」。
19：00 HLE vs T1、GEN.G vs JDG
21：30 AL vs KC、BLG vs DK
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本屆賽事中文轉播將在 SOOP 進行。