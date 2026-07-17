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▲許允樂與李玉璽感情恩愛、婚姻甜蜜穩定。（圖／許允樂臉書）

39歲女星許允樂與前夫張兆志離婚後，去年12月再婚嫁給李玉璽，戀情備受看好，小倆口如今也疑似做人成功，近日許允樂被拍到身穿寬鬆衣物外出的照片，長版白色襯衫遮住她的肚子，看起來孕味十足。對此，李玉璽經紀公司晴空鳥僅表示：「藝人私生活不回應」，並未否認懷孕說法。據《壹蘋新聞網》報導，狗仔日前拍到許允樂和助理出沒在西門町逛街，當天她身穿白色長版襯衫搭配黑色蓬蓬短裙，整個人氣色很不錯，但過往身材纖細的她，如今體態似乎略為發福，加上腹部曲線被遮掩，還腳踩平底鞋，讓人不禁猜測她是否懷孕了。其實生小孩一直都是許允樂的人生目標，她過去會與張兆志離婚，就是因為男方想當頂客族，不願生小孩，許允樂才狠心結束婚姻。如今她再婚李玉璽，雙方對於傳宗接代有共識，她的肚皮動靜自然備受關注，粉絲也期待許允樂能如願做人成功。而她當天逛完街後，老公李玉璽就開著要價約418萬元的保時捷Macan S新車來接她，相當貼心，由此可見夫妻感情十分甜蜜。對於許允樂與李玉璽是否做人成功，李玉璽經紀公司僅低調回說「藝人私生活不回應」，但未否認懷孕說法。