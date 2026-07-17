美國總統川普（Donald Trump）16日晚間發表黃金時段全國演說，主打選舉安全議題，並公布多項涉及中國的情報內容。不過，美國多家主流電視媒體並未在主要頻道全程直播，引發川普當場點名批評，甚至揚言應撤銷相關電視台的廣播執照，再度掀起白宮與媒體之間的衝突。
ABC、NBC未全程轉播 CBS與福斯選擇直播
綜合路透社、POLITICO等外媒報導，美國三大無線電視網中，ABC、NBC均未透過主要無線頻道直播川普演說，CNN也未在主要電視頻道同步播出，而是改由串流平台或數位服務提供直播。其中，ABC將演說安排在ABC News Live及廣播平台播出，NBC則透過NBC News NOW串流頻道直播；CNN則在官方網站及付費串流平台提供即時畫面。
相較之下，CBS中斷原有節目播出川普演說，福斯新聞（Fox News）也全程直播，部分地方福斯電視台同步轉播。
川普點名批「假新聞」 稱拒播演說是掩蓋真相
川普在演說中直接點名ABC與NBC，批評兩家媒體拒絕播出演說，是刻意掩蓋他所稱的選舉舞弊問題。
他表示：「ABC和NBC這些假新聞媒體罕見地決定不播出這場演說，他們知道我要談什麼。」並進一步稱，「這種欺詐行為，應該足以撤銷他們的廣播執照。」
聚焦中國與選舉安全 情報內容再掀爭議
此次演說中，川普公布解密情報，宣稱中國曾非法取得數千萬名美國選民資料，並再次質疑美國選舉制度安全，重申外國勢力可能介入2018年及2020年美國大選。不過，美國情報界先前公布的評估報告指出，並無證據顯示中國曾修改2020年總統大選選票或改變選舉結果。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在演說前曾表示，川普除選舉安全外，也可能談及伊朗局勢及美國經濟，因此認為各家電視台更應全程直播，讓美國民眾直接收看。
CBS邊播邊查核 民主黨籲媒體勿直播
CBS在直播前則先提醒觀眾，川普過去針對2020年大選的多項說法已被證實不實。主播杜庫皮爾（Tony Dokoupil）表示，儘管如此，總統演說仍具有新聞價值，因此決定直播。不過，CBS播出約15分鐘後便切回棚內，針對川普提出的選舉舞弊主張進行事實查核與說明。
部分民主黨人士則事前呼籲媒體不要直播這場演說。聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）便表示，擔心川普再次散播已遭駁斥的選舉舞弊說法，不應讓相關內容未經查證便直接播出。
專家：是否轉播屬編輯自主 FCC無權撤照
事實上，美國電視台並無法律義務必須直播總統黃金時段演說。歷任總統的重要演說雖多數都會獲得即時轉播，但也曾出現例外。例如2022年時，部分電視網便未直播時任總統拜登（Joe Biden）有關民主制度的演說；2014年，歐巴馬（Barack Obama）談論移民政策的黃金時段演說，也未獲ABC、CBS及NBC同步播出。
川普近年多次批評主流媒體對他報導不公，並曾主張，對總統幾乎「百分之百負面報導」的電視台應撤銷廣播執照。不過，美國法律專家指出，電視網是否播出總統演說屬於新聞編輯自主權，受到《美國憲法》第一修正案保障；聯邦傳播委員會（FCC）也無法僅因新聞內容或播出決定，單方面撤銷電視台執照。
雖然FCC主席卡爾（Brendan Carr）日前曾表示，希望各家廣播電視台能播出川普演說，認為美國民眾有權透過公共頻道了解相關內容，但截至目前，FCC尚未對川普要求撤銷媒體執照的說法作出正式回應。
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綜合路透社、POLITICO等外媒報導，美國三大無線電視網中，ABC、NBC均未透過主要無線頻道直播川普演說，CNN也未在主要電視頻道同步播出，而是改由串流平台或數位服務提供直播。其中，ABC將演說安排在ABC News Live及廣播平台播出，NBC則透過NBC News NOW串流頻道直播；CNN則在官方網站及付費串流平台提供即時畫面。
相較之下，CBS中斷原有節目播出川普演說，福斯新聞（Fox News）也全程直播，部分地方福斯電視台同步轉播。
川普點名批「假新聞」 稱拒播演說是掩蓋真相
川普在演說中直接點名ABC與NBC，批評兩家媒體拒絕播出演說，是刻意掩蓋他所稱的選舉舞弊問題。
他表示：「ABC和NBC這些假新聞媒體罕見地決定不播出這場演說，他們知道我要談什麼。」並進一步稱，「這種欺詐行為，應該足以撤銷他們的廣播執照。」
聚焦中國與選舉安全 情報內容再掀爭議
此次演說中，川普公布解密情報，宣稱中國曾非法取得數千萬名美國選民資料，並再次質疑美國選舉制度安全，重申外國勢力可能介入2018年及2020年美國大選。不過，美國情報界先前公布的評估報告指出，並無證據顯示中國曾修改2020年總統大選選票或改變選舉結果。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在演說前曾表示，川普除選舉安全外，也可能談及伊朗局勢及美國經濟，因此認為各家電視台更應全程直播，讓美國民眾直接收看。
CBS邊播邊查核 民主黨籲媒體勿直播
CBS在直播前則先提醒觀眾，川普過去針對2020年大選的多項說法已被證實不實。主播杜庫皮爾（Tony Dokoupil）表示，儘管如此，總統演說仍具有新聞價值，因此決定直播。不過，CBS播出約15分鐘後便切回棚內，針對川普提出的選舉舞弊主張進行事實查核與說明。
部分民主黨人士則事前呼籲媒體不要直播這場演說。聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）便表示，擔心川普再次散播已遭駁斥的選舉舞弊說法，不應讓相關內容未經查證便直接播出。
專家：是否轉播屬編輯自主 FCC無權撤照
事實上，美國電視台並無法律義務必須直播總統黃金時段演說。歷任總統的重要演說雖多數都會獲得即時轉播，但也曾出現例外。例如2022年時，部分電視網便未直播時任總統拜登（Joe Biden）有關民主制度的演說；2014年，歐巴馬（Barack Obama）談論移民政策的黃金時段演說，也未獲ABC、CBS及NBC同步播出。
川普近年多次批評主流媒體對他報導不公，並曾主張，對總統幾乎「百分之百負面報導」的電視台應撤銷廣播執照。不過，美國法律專家指出，電視網是否播出總統演說屬於新聞編輯自主權，受到《美國憲法》第一修正案保障；聯邦傳播委員會（FCC）也無法僅因新聞內容或播出決定，單方面撤銷電視台執照。
雖然FCC主席卡爾（Brendan Carr）日前曾表示，希望各家廣播電視台能播出川普演說，認為美國民眾有權透過公共頻道了解相關內容，但截至目前，FCC尚未對川普要求撤銷媒體執照的說法作出正式回應。