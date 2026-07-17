我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）投入自由市場後，一舉一動都牽動著整個體育界。今（17）日，詹姆斯在紐約舉辦的Fanatics Fest球迷節中，出席了由CNBC舉行的《球場大腦》（Mind the Game）峰會並接受採訪，暗示自己的生涯可能不只打到42歲，會謹慎做出決定。而邁阿密熱火今天也召開「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）加盟記者會，球隊總管萊利（Pat Riley）透露球隊還在積極招募詹皇，要讓「另一架班機落地」。就在詹姆斯慎重考慮的同時，他的老東家邁阿密熱火已經展開了積極的暗示。熱火於周四正式為新引進的超級巨星阿德托昆博舉辦亮相記者會，他將穿上7號球衣。在發布會上，熱火總裁萊利意味深長地表示：「我們已經讓一架飛機落地了，現在還有另一架需要落地。」美媒CBS Sports普遍認為，萊利口中的「另一架飛機」就是指詹姆斯。詹姆斯曾在2010年至2014年效力熱火，並率隊連續四年打入總冠軍賽、兩度奪得總冠軍。ESPN名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）也對此分析指出，相較於陣容與湖人相似的騎士，或是擁有多名持球手的76人，熱火目前正缺乏一位持球核心。溫德霍斯特表示：「邁阿密有詹姆斯過去效力的光榮歷史，也有足夠的球星實力。過去幾週與各方交流後，越多人認為，邁阿密就是最適合詹姆斯的合理選擇。」自2003年進入NBA以來，詹姆斯已經征戰了23個賽季。在活動現場錄製播客節目時，即將在今年底滿42歲的他透露，2026-27賽季可能不會是他職業生涯的最後一季。「這對我個人及我的家人來說，都是一個重大的決定。這關係到我職業生涯的最後階段，也就是我想在我的NBA生涯最後1年、最後2年，或最後幾年在哪裡度過。」詹姆斯如此表示。若詹姆斯決定再征戰兩個賽季，他的NBA生涯將達到史無前例的25個賽季，繼續堆高他那前無古人的神話紀錄。目前，他已奪得4次總冠軍、4次MVP與4次總冠軍賽MVP，例行賽累計得分高達43440分，高居歷史第一。詹姆斯強調，家庭是他做出決定的最關鍵因素。他笑著提到自己即將滿22歲的長子布朗尼（Bronny James）：「我有一個即將22歲的兒子，如今他已經是我的『前隊友』了，這簡直太滑稽了！他居然是我的前隊友！」而他19歲的二兒子目前正就讀於亞利桑那大學。不過，真正讓詹姆斯牽掛的是他快12歲的女兒。詹姆斯自爆，在獨立日假期回家時，他特別把女兒拉到一旁，真誠地和她溝通：「寶貝，我不想讓你從別人口中聽到，但下個賽季我不會再為湖人打球了，我會去其他地方，所以我可能無法像以前那樣經常待在球場以外的家裡。你可以現在回答我，也可以稍後再答覆，甚至寫下來給我。我只想知道你的真實感受，因為你對我真的很重要，我離開家對你也意味著很多。」詹姆斯表示，目前他已經收集完所有追求他的球隊資訊，正與妻子、女兒等家人進行綜合權衡。他表示：「大家都在催我『快做決定』，但我需要考慮哪支球隊最契合我、最能帶給我幸福，同時也要對我的家人最好。我不會讓大家等太久，決定即將做出。」在剛剛結束的2025-26賽季中，詹姆斯例行賽場均繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻，投籃命中率為51.5%。