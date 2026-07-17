2026世界足球賽即將進入季軍、冠軍賽程，球迷若想收看精彩賽事，除了付費訂閱中華電信MOD與Hami Video外，7-11、萊爾富在全台逾3000間門市提供免費轉播，不用付費就可以觀看熱血賽事，轉播門市清單一次看。且萊爾富即起至7月21日推出多項觀賽優惠，包括熬夜提神必備的咖啡買一送一。
7-11、萊爾富全台超過3000間門市轉播
7-11表示，為迎接4年一度的國際足球盛事，將於指定3000家7-ELEVEN門市OPEN!CHANNEL轉播國際足球賽事，邀請全民一起熱血看球賽、為選手加油！7-ELEVEN直播門市查詢
萊爾富全台指定60間門市同步LIVE轉播，轉播賽事涵蓋16強賽至冠軍賽，轉播門市清單一鍵輕鬆查。快揪好友一起到萊爾富，享受熱血觀賽氛圍見證冠軍誕生。
應援世界盃優惠！超商咖啡買一送一
萊爾富也推出多項觀賽優惠，即起至7月21日，特大杯咖啡任選買一送一。熬夜觀賽也少不了啤酒助興，「麒麟淡麗」與「一番搾啤酒」任選2件90元；臺虎調酒任選第2件5折；台灣經典啤酒買2送1(禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒)；舒味思萊姆口味氣泡水買1送1。觀賽途中肚子餓也免煩惱，「番茄歐姆蛋包飯」2件120元、「紐澳良烤雞三明治」2件74元。
加上看準連日高溫推升消暑商機，萊爾富推出全新聯名「鮮芋仙仙草蜜冰沙」（售價79元），即日起至7月21日單杯特價59元2杯只要99元。
除了冰沙新品，萊爾富也持續引進多款日本人氣飲品。日本國民飲品「ILOHAS桃子風味水」及「ILOHAS麝香葡萄風味水」2大熱門口味強勢登場；喜愛氣泡飲品的消費者，則可選擇話題新品「日本罪惡碳酸飲料」還有「日本爽快生可樂」。
茶飲部分則引進「Craft Boss白桃芒果風味茶」、「Craft Boss蘋果洋梨風味茶」及「Craft Boss微奢奶茶」！還有「白葡萄風味飲料」以濃郁白葡萄果香成為夏季消暑解膩的新選擇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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萊爾富也推出多項觀賽優惠，即起至7月21日，特大杯咖啡任選買一送一。熬夜觀賽也少不了啤酒助興，「麒麟淡麗」與「一番搾啤酒」任選2件90元；臺虎調酒任選第2件5折；台灣經典啤酒買2送1(禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒)；舒味思萊姆口味氣泡水買1送1。觀賽途中肚子餓也免煩惱，「番茄歐姆蛋包飯」2件120元、「紐澳良烤雞三明治」2件74元。
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茶飲部分則引進「Craft Boss白桃芒果風味茶」、「Craft Boss蘋果洋梨風味茶」及「Craft Boss微奢奶茶」！還有「白葡萄風味飲料」以濃郁白葡萄果香成為夏季消暑解膩的新選擇。
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