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回顧「獨台會事件」 張益贍感嘆：香港人什麼都失去了

香港警方日前依涉嫌違反《維護國家安全條例》，在旺角獨立書店「留下書舍」及「田園書屋」拘捕5名書店相關人員，其中一名遭帶走的店員身穿印有「我是書店店員」字樣的黑色T恤，畫面曝光後引發外界關注。對此，前民眾黨中央委員張益贍直言「我們都是書店店員」，感嘆香港人什麼都失去了，「還要相信中共這個獨裁政權的任何承諾嗎」？張益贍表示，對台灣人而言，出書、賣書、買書、逛書店等「日常風景」，看似再平凡不過，甚至如同空氣般自然存在，但如今香港卻因經營書店、販售書籍而爆發逮捕事件，令他感到格外沉重，也讓人重新思考自由的可貴。張益贍進一步回顧台灣民主化歷程，提到1991年「獨台會事件」，當時一群清華大學的學生因舉辦《台灣人四百年史》讀書會，竟被國民黨情治警察系統逮捕，並依《刑法》第100條移送法辦，引發後續「反閱兵、廢惡法」等學生運動，最終促成《刑法》100條修正，台灣才逐步走向保障言論自由的民主社會。張益贍認為，香港當年同樣未曾料想到，他們曾經擁有的自由會被剝奪，即使1997年回歸中國時，仍相信「馬照跑、舞照跳」、「一國兩制五十年不變」等承諾。然而，他感嘆，如今回歸僅約30年，2026年的今日，香港人什麼都失去了。「所以我們還要相信中共這個獨裁政權的任何承諾嗎？還要相信『九二共識』、『一個中國』的中國國民黨嗎？還要相信鄭麗文握的那雙雲朵般習近平的手嗎？」張益贍直言，現在的香港，是昨日的台灣；但明日的台灣，不能是現在的香港。聲援香港書店店員，就是守護台灣「自由而獨立」的書店！