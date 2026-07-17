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▲來到臺東成為最「晒」的旅人，在穿梭巷弄之間重新認識這座城市。（圖／翻攝畫面）

▲「東日晒桑」結合手機導覽、互動數位體驗，開啟東日地圖，探索台東老城區30處晒桑點位。（圖／翻攝畫面）

全新城市旅遊標籤「東日晒桑」老城區散策計畫以LINE OA數位導覽串聯臺東老城生活圈。精選30處文化場域作為探索城市的導覽點位，並以北町三號作為交流主展區，分別在寶桑路與中央市場策劃三大沉浸式展區，邀請旅人走進街道像弄內，感受場域的重新解構與文化敘事的當代轉譯，喚醒沉睡的老城記憶與文化活力。「東日晒桑」老城區散策計畫即日起至8/20推出，以臺東舊站、天后宮、縣府三大中心所延伸出的臺東老城區為主要體驗場域。透過三大主題分類「晒雅人、晒恩愛、晒百味」串聯起 30 處記憶中的老店鋪與地標，轉化成介紹臺東老城區的「晒桑點位」」。導入LINE OA數位導覽服務，當旅人漫步或騎乘單車穿梭於巷弄之間，只需透過手機掃描或是感應點位導覽牌，即可開啟數位互動遊戲。除了數位導覽的趣味探索，臺東縣政府表示，「東日晒桑」老城區散策計畫特別於日式建築群北町三號、寶桑路街區及中央市場策劃三大沉浸式展覽。北町三號為核心主展區及活動服務站，此空間除了展示東日晒桑的活動內容外，現場匯集30處點位的代表物件，讓觀者走進老城巷弄前，能有更深刻印象。現場可使用LINE留下交流訊息，創造更多互動與溫度。寶桑路街區則以「食」作為閱讀這條街道的入口；中央市場展區則維持原市場空間不變，搭配投影、音響與燈光設計進行整體氛圍營造，讓觀眾彷彿置身於一個「夜晚仍然熱鬧運作的市場」，感受獨特的沉浸式聲光展演。在活動參與方面，於台東博覽會期間將同步辦理 5 場主題性街區限時快閃活動，於7月18日起每周六15:00-18:00，將會有「報馬仔」會騎著單車經過晒桑點位，與民眾互動送好禮，並邀請15位隱身街頭的驚喜「在地老熟人」現身。「東日晒桑」邀請全國民眾帶上手機與好奇心來到臺東，體驗這份專屬於臺東老城的人情味，感受全新的城市旅遊。別忘了先加入「東日晒桑」官方 LINE 帳號，接收最Sun的資訊。