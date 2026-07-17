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442億元早已到位 國防、經濟部不能混為一談

心疼將領奔波說明 賴：別讓國軍把時間耗在立法院

總統賴清德今日上午前往中科院航空所視察無人機研發成果，針對無人機特別條例及相關預算在立法院持續卡關，直言經濟部扶植產業的442億元經費早已編列，不需要再追加預算。他並批評，國防部主管機關與經濟部職掌不能混為一談，更心疼國防部長顧立雄及將領們一再奔走立法院說明，「這些無謂的動作其實都可以免除」，呼籲立法院支持國防建軍，讓國軍回到崗位、專心戰備。賴清德今（17）日上午前往台中的國家中山科學研究院航空所，視察勁蜂、銳鳶、騰雲等6款無人機，以及反輻射攻擊無人系統、機動型無人機飛行模擬器等8項研發成果。他表示，無人機是現代不對稱作戰最具代表性的武器，也是未來戰場的關鍵戰力，台灣自主研發成果已與國際接軌，展現守護國家安全、維護台海穩定與印太和平的決心。賴清德指出，行政院推動無人機特別條例，但在立法院審議過程中屢遭藍白陣營杯葛，在野黨更另提版本，將主管機關改為經濟部而非國防部。他強調，這樣的設計未來只能著重商用、民用發展，無法滿足國軍建軍備戰需求，與政府推動方向背道而馳。賴清德並表示，國防部原編列無人機特別預算，希望加速建構國家防衛能量，但相關預算遭刪減，行政院再透過追加預算及明年度預算補足，然而在野黨至今仍未支持國防部版本的無人機發展計畫。賴清德說明，國防部與經濟部職掌不同，經濟部負責扶植產業、建立供應鏈，協助生產國防部所需的無人機，因此行政院早已核定經濟部6年期、共442億元的產業發展計畫，「不需要在野黨額外再給經濟部經費。」反觀真正肩負建軍任務的國防部需要經費，卻遲遲得不到支持。他強調「國防部需要的、經濟部需要的，不能混為一談。」若將主管機關改為經濟部，只能發展商業及民用無人機，無法因應國軍作戰需求，也無助於提升台灣整體防衛能力。目前國防部已整合中科院、工研院、資策會、大專院校及卓越無人機海外聯盟等單位，完整的無人機作戰與產業體系已逐步成形，可說是「萬事俱備，只欠東風」。賴清德表示，看到國防部長顧立雄及多位將領，一次又一次前往立法院院會、委員會及委員辦公室說明政策，他內心非常不捨。「這些無謂的動作，其實都可以免除。」他認為，若能順利完成法案與預算審議，部長、各級將領及國軍官兵就能把時間與精力投入戰備、訓練及提升戰力，而不是反覆奔波協調。他最後強調，國防建軍備戰需要穩定且充足的財源，台灣過去重大建軍計畫多採特別預算方式推動，不應硬性改列年度預算。他呼籲國人支持政府強化國防、守護國家安全及印太和平，也盼立法院支持國防特別預算，讓相關建軍計畫能儘速到位，提升台灣整體防衛能量。