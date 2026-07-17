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中聯油脂致癌油案延燒，民進黨發言人吳崢在NOWNEWS節目《鄉民大學問》中與媒體人黃揚明激辯，一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，引發外界討論。對此，民進黨表示，該發言係因應特定媒體人情緒性指控，吳崢當下對應的回應，並無意針對社會大眾，然而公開發言流於情緒、用詞欠缺謹慎，吳崢願對此深自檢討並致歉。民進黨重申，食品安全攸關全民健康，絕無黨派之分，身為執政黨，對於食安標準沒有任何妥協空間，期盼中央與地方政府能秉持共同合作之精神，釐清且追究責任，以期儘速讓民眾安心食用無虞的食品與油品。此外，吳崢稍早也說明，行政院長卓榮泰今天已再次聲明，譴責中聯遲延通報、隱匿事實，對於行政單位未能在第一時間完全徹查清楚感到抱歉，而民進黨身為執政黨與政府，現在最要緊的任務是還給人民可以信任的食安空間；他強調，目前行政院除提出相關油品全面下架外，也將針對後續的徹查機制進行修法與強化，這才是現在處理食安事件的後續重點。黃揚明昨在「鄉民大學問」中，為了中聯油脂致癌油案，與吳崢展開激烈辯論，黃直言，「2014年有沒有出來反頂新？現在對這些廠商怎麼樣態度，你好好把洪堯昆這些人狠狠大罵一遍啊！你民進黨有出來滅嗎？」吳崢回應，「你大聲什麼？我當然反啊，洪堯昆什麼東西」；黃揚明接著質問，「我是受害者，我不能大小聲啊，我不知道我會吃到啊」，吳崢回答，「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？現在有問題就來處理啊」；相關影片在網路上熱議。