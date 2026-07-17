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MLB明星賽結束後，下半季即將於明天展開，大谷翔平今年以完整二刀流出戰，上半季敲出22轟、58分打點，全壘打進度比過去2年有所放緩，日媒「NTV NEWS24」也對比大谷翔平過去6季上半季全壘打進度，本季22轟已是近3季最慢，但也提到他在投手端精湛發揮。洛杉磯道奇下半季則將於台灣時間7月18日開始，他們將遠征客場與紐約洋基展開對決。大谷翔平13日上半季最後一場比賽，面對響尾蛇擔任先發第1棒指定打擊，首局首打席便轟出個人本季第22號的全壘打。回顧大谷翔平前半季打擊表現，他於92場出賽中累積98支安打，繳出2成93打擊率、22轟、58分打點、60次保送、6次盜壘成功，整體攻擊指數OPS高達.952。大谷翔平自5月中旬狀況逐漸回升，並於最擅長的6月發威，單月敲出8發全壘打。但若與他過去兩年突破單季50轟的巔峰球季相比，大谷翔平今年明星賽前全壘打產量確實下降不少，2024年他單季敲出54轟，明星賽前出賽94場就貢獻29轟，2025年生涯單季最多55轟，上半季95場就有32轟。儘管上半季22轟產量不如前2年驚人，但大谷翔平今年同時重返投手丘，並以先發投手身份穩定進入開季輪值。投球方面，他繳出14場先發、8勝2敗、防禦率僅1.79超水準成績。儘管期間曾遭遇左膝發炎、右上臂二頭肌不適等傷勢考驗，他依舊第一次真正在球季中，為道奇貢獻投打二刀流身手。2021年：33轟、出賽89場（最終46轟）2022年：19轟、出賽92場（最終34轟）2023年：32轟、出賽91場（最終44轟）2024年：29轟、出賽97場（最終54轟）2025年：32轟、出賽97場（最終55轟）2026年：22轟、出賽97場（最終：？）