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中聯致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安今（17）日呼籲民眾於7月25日站上凱達格蘭大道表達訴求，要求總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台。對此，立法院民進黨團幹事長莊瑞雄受訪時回應，蔣萬安當然能表達意見，但不要一到食安事件，就急著站上政治舞台，卻忘了自己也是第一線食安管理的地方首長。莊瑞雄指出，台北市政府依法開罰、稽查，這是地方政府依法應盡的責任，值得肯定，但開了罰單，不代表責任已經完成，更不能因此把責任全部推給中央，地方政府對轄內食品業者的查核、產品流向掌握、校園團膳管理、市場稽查，每一項都是地方政府的法定職責，不會因為開了一張罰單就畫下句點。莊瑞雄直言，蔣市長說「民進黨逼我吃毒油、逼我上街頭」，這種情緒性的政治口號，對釐清真相沒有幫助，對解決問題更沒有幫助，真正該做的，是中央、地方共同把污染源查清楚、把流向追到底、把違法業者依法究責、把制度漏洞補起來，而不是把食安事件變成政治動員的舞台。莊瑞雄強調，中央已預防性全面下架、擴大抽驗、追查流向，檢調也持續偵辦，並同步檢討《食安法》修法，目的就是把責任追究到底、把制度補強，人民期待的是政府把事情做好，而不是政治人物比誰的口號喊得更大聲；他呼籲蔣萬安，食安沒有藍綠，只有責任，蔣萬安如果以台北市長的身分，就把地方該做的工作做到最好；如果只剩政黨口號卻忘記自己是台北市長，對守護人民健康沒有任何幫助。