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中聯油脂致癌油風暴延燒，在野要求行政院長卓榮泰下台，有媒體報導，府院將於明天在總統官邸召開便當會，預計討論卓榮泰與衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛的人事案。對此，總統府、行政院今（17）日均強調報導非事實，並無相關會議。媒體報導，府院原定每週五在總統官邸舉行便當會，討論重要事件，但本週的便當會移至明天，且會中將討論卓榮泰與石崇良、姜至剛人事案。對此，總統府發言人郭雅慧表示，官邸便當會報導純屬憑空捏造「並非事實」，建議新聞報導前應善盡查證之責，行政院已公開表達依循五大原則處理中聯事件工作，也與地方政府合作落實預防性下架，後續仍有包括：加速檢驗樣品與油品、查明事件原因、穩定市場供需、加速啟動食安法修法等任務，依法依序進行中。行政院發言人李慧芝則說，並沒有相關會議，相關報導並非事實。目前行政院各部會都全力處理中聯事件的工作，也與地方政府合作，落實預防性下架。後續仍有包括：加速檢驗樣品與油品、查明事件原因、穩定市場供需、加速啟動食安法修法等任務必須進行，「卓院長也表達，若有相關的行政責任，院長自然會處理」。