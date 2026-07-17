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▲黑嘉嘉（前）是江宏恩（後）、江振誠兄弟的表外甥女。（圖／翻攝自黑嘉嘉 Joanne Missingham IG＠jiajia94526）

32歲「圍棋女神」黑嘉嘉是台、澳混血，擁有不食人間煙火的空靈美貌及嬌滴滴奶音，日本媒體曾經盛讚她是「千年一遇的美女棋士」、「圍棋界的佐佐木希」，近日有網友震驚地發文表示，自己現在才知道黑嘉嘉和本土劇演員江宏恩有親戚關係，黑嘉嘉要稱江宏恩「表舅」，讓原PO大呼：「兩人完全搭不起來！」一名網友今（17）日在社群平台發文說，自己今天才得知江宏恩的弟弟是江振誠，而女神黑嘉嘉則是兩人的表外甥女，由於三人本業橫跨演藝圈、體育界和餐飲界，讓其他網友也感到訝異，「我也是今天才知道...」、「居然有血緣關係」、「還真想像不到！」黑嘉嘉過去曾經分享一張舊照片，照片中，小黑嘉嘉穿著古裝，後方的江宏恩拉著表外甥女的雙手跳舞，黑嘉嘉在配文寫下：「江宏恩叔叔！」當時貼文曝光後造成不小騷動，網友驚呼：「哇！太驚訝了！」除了黑嘉嘉和江宏恩、江振誠是親戚，演藝圈中擁有「隱藏版親戚關係」的還有很多例子，如香港歌王陳奕迅和中國搞笑藝人王祖藍私底下是表兄弟，情歌天后梁靜茹與歌手張智成是表兄妹，以及星座專家唐綺陽與已故歌手朱俐靜是表姊妹關係等。