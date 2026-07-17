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▲蕭敬騰（如圖）一直以來有著自己的獨處哲學。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰全新單曲〈流浪流浪就好〉，描述在這個汲汲營營、追求熱絡的時代，每一個不擅長融入或不想被同化的靈魂，都能流浪到一個安放自我的所在。被大家視為典型I人的他，也被稱作省話一哥，但這次想要透過歌曲撕掉「I人就等於內向」的標籤，而是生活中所需能量源於自己而非外界的人，歌詞一句「沒有比社交更累的事」釋然地表達自我狀態，就算格格不入，無需迎合也自得其樂。蕭敬騰本身是木訥耿直又誠懇的音樂人，其實他多年來站在聚光燈裡承受人群的目光與喧囂，不斷調整步伐，領悟出一套應對的方式，並且需要留下獨處的時間恢復能量，才能在熱鬧後找回生活中的平靜。蕭敬騰一直以來有著自己的獨處哲學，被大家視為典型I人的他，想去除「I人就等於內向」的標籤，認為I人的定義是「生活中所需能量源於自己而非外界的人。」蕭敬騰以歌詞「沒有比社交更累的事，這I人I得很極致，好在我對自己很誠實，這I人I得很鬆弛」釋然地表達自我狀態。而曲中反覆提到的「流浪」更像是往內心的探索，一邊與外在世界並行、一邊守著自己的邊界，就算格格不入，無需迎合也自得其樂。此外，蕭敬騰近期參演《五十公里桃花塢》真人秀，該季尾聲恰逢〈流浪流浪就好〉單曲發行，在節目上他與其他參與的演出嘉賓共創微型社交圈，呈現他的處世與應對，正巧也與單曲核心相互呼應。蕭敬騰在舞台與生活間保持平衡，他表示：「發現真正的安定藏在與自己和平相處的時刻裡，心之所向，流浪到哪都是歸處；但若沒有承認自我，則處處都倍感不適。」全新單曲〈流浪流浪就好〉於 7/17數位上架。