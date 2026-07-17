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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦第56屆全國技能競賽競技選手誓師大會。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦第56屆全國技能競賽競技選手誓師大會，由高屏澎東分署分署長郭耿華(左)授旗給競技選手代表，期能旗開得勝。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦第56屆全國技能競賽競技選手誓師大會。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署16日下午，在該分署禮堂，舉辦第56屆全國技能競賽競技選手誓師大會，會中由高屏澎東分署分署長郭耿華代表授旗，除向全體參賽選手表達祝福與期許外，同時也勉勵選手以平常心應戰，該分署會作為最強力的後盾，給予選手們各方面的協助。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署第56屆全國技能競賽競技選手誓師大會，是由高屏澎東分署分署長郭耿華主持，有參加全國技能競賽競技選手、高屏澎東分署副分署長柯秀燕、高雄市福誠高中校長夏日新，以及學校代表及歷屆技能競賽選手與會，到場為選手加油打氣，共同見證選手迎戰全國技能競賽的重要時刻。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日，在台北市南港展覽館舉行，今年有青年組共55個職類、青少年組13個職類，將有逾千名選手同場競技，而高屏澎東分署今年共培訓16項職類、60位選手參賽，選手們賽前均持續投入密集訓練，以最佳狀態備戰，全力迎接即將到來的全國技能競賽。郭耿華說，高屏澎東分署為鼓舞選手士氣，乃舉辦第56屆全國技能競賽競技選手誓師大會，有來自各校的參賽選手齊聚一堂，相互勉勵、凝聚團隊向心力，當選手代表高舉旗幟，帶領全體選手宣示的那一刻，不僅展現堅定迎戰的決心，也象徵高屏澎東分署選手將帶著榮耀與使命，迎向全國技能競賽舞台，為爭取最高榮譽全力以赴。郭耿華指出，每一位技能選手都是歷經無數次練習與挑戰，才能站上全國技能競賽的舞台，能夠晉級全國技能競賽，就代表已躋身全國頂尖技能人才之列，因此，每一位選手都值得為自己喝采。郭耿華並指出，高屏澎東分署也將持續秉持「向下紮根、向上發展」的理念，整合專業培訓資源與實作經驗，提供完善的技術培訓、專業指導及多元實踐機會，以協助青年扎根技能、精進專業，培育更多優秀技術人才，持續為國家產業發展及技術創新注入新動能。