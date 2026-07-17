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台虎持續成長「營收沒問題」 董座：未來盼發展東南亞轉機市場

台灣虎航深耕日本岡山航線滿10週年，更跨界推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，正式執飛岡山航線。董事長黃世惠提到，未來會持續與岡山一起努力，不只是台灣，更要讓東南亞的旅客轉機至岡山，當然「歡迎岡山朋友到台灣轉機至東南亞」。黃世惠提到，這10年的成長變化很難三言兩語講清楚，但在台虎的10多條日本二線城市中，岡山發展最穩定，成長速度最快。而岡山的成長，也可勉勵其他航線的發展。黃世惠認為，藉由岡山知事的領導，不會只有這10年，未來台灣虎航更不會只有12航班，會持續成長，也相信岡山與台虎一起努力，不只是台灣人到岡山遊玩，也會讓東南亞旅客經由轉機到岡山。同時，也歡迎岡山的朋友未來到東南亞時，有機會到台灣轉機。黃世惠提到，這是未來的目標，持續地在共同努力當中。她透露，台灣虎航裝載率平均超過9成。至於台虎的營收狀況，黃世惠也說，仍須等待數字出爐，但今年從1月至今每個月的營收成長「是沒問題的」，對比去年同期「當然會更好」，看好至今年底營收成長應是「毋庸置疑」。