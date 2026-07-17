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▲屏東榮總引進達文西機器手臂，推動精準醫療與微創手術，讓縣民享有高品質醫療。（圖／屏東縣府提供）

屏東榮民總醫院今（17）日舉辦「尖端醫療創新猷 重症照護再升級」醫療成果發表會，由屏東縣長周春米、退輔會副主委吳志揚及各界代表共同出席，見證醫院在急重症、智慧醫療、精準醫療及婦幼照護等領域的重要成果。周春米表示，屏東榮總正式升格區域醫院，是屏東醫療發展的重要里程碑，期盼未來朝「準醫學中心」目標邁進，持續提升在地醫療量能。周春米指出，縣府近年持續推動醫療平權，積極爭取中央資源，強化偏鄉醫療、急重症救護、區域醫療整合及長照服務，並打造涵蓋預防保健、醫療、復健及長照的完整照護體系。未來「好屏生活長照館」也將逐步發展為屏東最大的醫療社福園區，整合醫療、社福與健康促進資源，提供縣民更完善的照顧。屏東榮總院長王瑞祥表示，醫院在縣府與退輔會支持下順利升格區域醫院，目前已建置24小時心導管醫療服務，提升高危險妊娠、新生兒重症及婦幼急診照護能力，並持續發展精準醫療與微創手術。院方開院即引進屏東首台達文西機器手臂，迄今已完成超過290例手術，讓屏東鄉親在地即可享有醫學中心等級的醫療服務。屏東榮總表示，未來將持續推動智慧醫療、重症照護及區域醫療合作，並規劃第二期醫療大樓、婦幼暨兒童中心及癌症整合照護中心等重大建設，攜手縣府打造更完善、更具韌性的醫療照護體系，守護屏東鄉親健康。