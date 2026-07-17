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遴選小組選出4廠商 經濟部：尊重國防部權責

陸軍9.8億元反無人機系統，國民黨立委王鴻薇指控3次「補測」未過的創未來科技公司，是由當時經濟部長王美花推薦。經濟部今（17）日表示，跨部會共同成立遴選指導小組進行遴選評選出4家廠商，推薦給國防部參考，後續選商也依法進行並照國軍需求篩選，望外界勿以政治口水傷害產業發展。針對王鴻薇指控，王美花丈夫、國防部長顧立雄昨（16）日澄清，這是莫須有的指控，是立委將兩個案子混在一起。經濟部強調，正因為政府搶先佈局，台灣無人機產業的出口金額才能從2024年的441萬美元，快速成長到2026年上半年無人機整機出口值為2.12億美元，能成長近100倍是產官學研共同努力。而2022年經濟部公布「無人機防禦系統整合主導廠商遴選作業要點申請須知」，由國科會、國防部、經濟部及中科院等共同成立「軍用商規無人機及無人機防禦系統遴選作業指導小組」，並將作戰性能需求轉換成產品規格。「無人機防禦系統整合主導廠商」申請作業於2023年1月19日截止收件，共計7家業者提出計畫書申請；2023年3月完成遴選作業，由創未來科技等4家業者獲選為相關系統主導廠商，並將遴選結果提供國防部作為後續推動相關計畫參考。4家業者係經公平、公正、公開遴選程序產生，絕無徇私或以私人關係推薦情事，並提供國防部業者名單作為委託研究、系統測試驗證及評估作業參考，業者仍須通過國防部驗證及驗收，才得進入採購程序，「這部分由國防部主導推動，本部尊重該部的權責。」