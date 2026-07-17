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家長代表控園長隱匿案情 被施虐孩童遭退學

身為三寶爸感同身受 蔣萬安：全面徹查

台北市一間連鎖幼兒園爆出虐童事件！老師不僅對2至4歲的孩童呼巴掌，甚至還罰跪，短短兩個星期就有43件施暴狀況。今（17）日該幼兒園的家長代表在議員徐立信的陪同下到議會陳情，市長蔣萬安在完成施政報告後，立即與家長進行會面並接下陳情書，承諾在7月底就完成所有調查程序，給家長一個交代。「過了一個月，孩子無故被退學，理由是不符合發展指標」，想到有小孩被施暴卻被學校退學，家長代表忍不住哽咽，和蔣萬安表示，這次事件的園長疑似兩年前也在同個體系的另間分館施虐。2024年的那個孩子，大腿後側有整片瘀傷、傷痕，經兒科醫師判定是外力造成，而且是體罰常見的部位。該名家長代表指出，事情發生到現在，教育局、社會局都沒接到任何通報，而這些家長們已經正式報案、通報，目前交由檢警與主管機關進行調查。不過，現行法律對於園長、負責人的罰則真的太輕，輕到一個疑似施暴又知情隱匿，甚至撒謊蓋牌的園長，幾乎不用付出任何代價。「這等同是在保障最惡劣、最會掩蓋的人。」面對幼兒園頻傳虐童，家長代表強調，已多次向校方要求負責人撤換這個園長，但人仍在工作崗位上，甚至到處放話，讓老師都不敢說，因此，建議教育局主動並且保密地訪談在職與離職的員工。「我們要的很簡單，就是讓該負責的人負責。讓台北市所有的孩子都能夠安全。」面對痛心疾首的家長，身為三寶爸的蔣萬安非常感同身受表示，完全理解那樣的心痛、不捨、難過、憤怒。台北市政府就是全面清查、調查、徹徹底底，沒有任何上限。無論是負責人、園長、第一線行為人的老師，也都立刻進行了最重、最嚴謹的裁處，「一切從嚴、從速、從重裁處」。蔣萬安承諾，這個月底就完成所有調查程序，並且會提供專屬場地、設備讓家長能加速看監視器的影片。另外，市府已經強制介入讓業者出面道歉；孩子或家長的心理的諮商、後續的賠償，社工和法務局會全面給予專業的諮詢、協助與調解。「我們會持續的跟所有的家長保持對接工作，陳情資料我會好好仔細的看。」