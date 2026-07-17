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南韓女團TWICE台灣成員周子瑜14日遭韓媒爆出，已與合作11年的JYP娛樂達成不續約共識，未來仍會繼續參與團體活動，JYP隨後緊急澄清續約還在討論中。沉默3天後，子瑜今（17）日首度打破沉默，以中文、韓文雙語發文分享結束一年世界巡演百感交集的心情，雖然全程沒有提到JYP及合約去向，卻向ONCE粉絲們喊話：「讓我們在一起長長久久吧！」子瑜表示，結束長達一年的巡迴演唱會後，心裡真的百感交集，其中最深刻的感受，就是滿滿的成就感。她透過這趟巡演感受、學習到許多事情，這些經歷也成為最大的收穫，更讓她明白，不管自己身在何處，始終都有ONCE陪伴及支持，身為藝人的她因此獲得更多勇氣，可以繼續向前走。因為巡演畫下句點，子瑜坦言，大家心裡難免感到不捨，但她隨即俏皮向粉絲喊話：「ONCE我們也約定好要繼續陪在我們身邊～讓我們在一起長長久久吧！」她沒有正面回應續約傳聞，也未透露接下來的個人規畫，不過選在合約疑雲延燒之際強調「無論身在何處」都有粉絲相伴，以及對ONCE許下長久約定。韓媒《News1》14日曾報導，子瑜已與JYP娛樂達成不續約共識，預計結束雙方長達11年的合作關係，但她不會退出TWICE，未來仍將參與團體專輯、演唱會及完整體活動。消息曝光後，JYP娛樂隨即回應，TWICE目前仍處於續約討論期間，相關事項尚未確定，待有最終結果後才會正式對外公布，所以目前不能直接定案子瑜要離開公司。TWICE全員曾在2022年完成第一次續約，如今再度走到合約協商的關鍵時刻，子瑜先前一人返台參加高雄啤酒節、父母成立「瑜海娛樂」，以及身邊未見韓方經紀團隊等動向，都被重新拿出來討論；子瑜媽媽黃燕玲今天也曾以中、英、韓3種語言感謝JYP娛樂的協助，母女倆至今都沒有正面證實不續約消息。